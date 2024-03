Armas, munições e drogas são apreendidas no interior do AM

Duas armas de fogo e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar do Amazonas durante ocorrências diferentes, em Tonantins, no interior do Amazonas.

Em patrulhamento no bairro Santo Expedito, por volta das 16h50, a equipe policial visualizou um homem com uma espingarda. Na ocasião, o suspeito percebeu a aproximação da viatura e fugiu para área de mata. Após incursão no local, o homem não foi localizado, mas a arma, de calibre 20, foi encontrada com cinco munições.

Já no bairro Santo Antônio, os policiais militares realizavam patrulhamento, quando identificaram um homem fugindo para um beco, nas proximidades de uma área de mata. Durante varredura no local, foram encontrados um rifle calibre 22 com 12 munições, 60 gramas de cocaína, 41 gramas de maconha e cinco papelotes de pasta base de cocaína.

Os materiais apreendidos durante as duas ocorrências foram encaminhados para a 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

