David participa de evento em homenagem a Omar e Braga pela atuação na Reforma Tributária

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta sexta-feira (7), do evento ‘Ato pela Reforma Tributária: União e Reconhecimento’, realizado no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira, São José 1, na zona Leste da cidade.

O encontro reuniu representantes empresariais da indústria, comércio e agricultura para homenagear os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz pelo empenho na aprovação da Reforma Tributária, além de reconhecer o trabalho da bancada federal do Amazonas e das entidades representativas das classes produtoras.

Com as mudanças no sistema tributário, a partir de 2032, Manaus será o único local do Brasil a manter incentivos fiscais, garantindo competitividade ao polo industrial da capital. Para o prefeito David Almeida, a atuação conjunta dos parlamentares e do setor produtivo foi essencial para assegurar os interesses do Amazonas.

“O trabalho da nossa bancada federal, liderada pelos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, foi fundamental para garantir a manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Esse é um momento de reconhecimento e gratidão pelo esforço de todos que se dedicaram a essa causa, assegurando a competitividade do nosso modelo econômico e o futuro da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O senador Eduardo Braga foi relator da Reforma Tributária e teve papel decisivo na inclusão das demandas do Amazonas no texto final. Já o senador Omar Aziz, como coordenador da bancada, atuou na articulação política para garantir o apoio necessário à aprovação das medidas que beneficiam o estado.

Além dos parlamentares, o evento também destacou o trabalho das entidades representativas das classes produtoras, que contribuíram com propostas técnicas e mobilização para defender os interesses do Amazonas.

A solenidade reforçou a importância da união entre setor produtivo, classe política e sociedade civil para o avanço de políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico do estado e a geração de empregos.

