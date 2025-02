VÍDEOS: Briga entre Aline e Vinícius tem gritos e farpas no BBB 25

Confusão começou após o show de Péricles, quando ambos discutiam sobre a estratégia de João Gabriel no "Na Mira do Líder".

Briga de baianos no Big Brother Brasil 2025. Aline e Vinícius protagonizaram uma discussão acalorada na madrugada deste sábado (8), trocando provocações e farpas. A confusão começou após o show de Péricles, quando ambos discutiam sobre a estratégia de João Gabriel no “Na Mira do Líder”.

Aline ficou incomodada com a atitude de João, dizendo que ele quebrou uma promessa ao votar nela. “Ele disse que não votaria na gente. Depois, teve outro Paredão, não coloquei no Paredão, nem no alvo, e ele olha pra mim e diz que a justificativa foi por causa do alvo lá atrás”, reclamou ela. Vinícius tentou argumentar: “É melhor do que chegar do nada e colocar a gente.”

Aline insistiu, afirmando que o problema não era ser alvo no jogo, mas sim ter sido chamada de mentirosa. “Ele olhou na sua cara, que era próximo de você, e disse que não iria votar em você. Ele é mentiroso”, disparou. Ao ouvir Vinícius justificar a decisão de João como uma estratégia de jogo, Aline rebateu: “Quando você olha na cara de uma pessoa e diz que não vai fazer algo, tenha coragem de assumir! Não venha me chamar de mentirosa!”

Vinícius, incomodado com o tom elevado de Aline, pediu para ela falar mais baixo. “Fale baixo!”, pediu ele. Aline respondeu: “Eu vou gritar!” Irritado, Vinícius retrucou: “Grita, fica igual uma louca!”

Os outros participantes assistiam à discussão, e, no meio da confusão, Camilla e Mateus foram puxados para a conversa. Aline perguntou se eles achavam que ela estava gritando com eles. Camilla negou, enquanto Mateus tentou amenizar: “Não diretamente, mas você está gritando”. Vinícius foi direto: “Eu achei. Minha dor não vale nada?”

A discussão atingiu seu ápice quando Aline acusou Vinícius de defender um aliado que o prejudicou no jogo. “Ele está ofendido porque estava defendendo uma pessoa que te prejudicou. Só isso. Assuma seu estresse, o seu estresse é com seu amigo, não é comigo”, disse ela.

Vinícius, já irritado, encerrou a discussão: “Fica em paz e faça o que você quiser”.

Após a briga, Vinícius desabafou com os amigos. “Mas precisa ela falar assim comigo? Pedi pra ela falar baixo e ela gritou ‘não vou falar baixo'”, reclamou. Ele também criticou a relação de Aline com Diogo e João Gabriel: “Ela fica se agarrando com ele, que te traiu, e com João Gabriel, que não é nada dela, e fica puta! Me poupe!”

