show histórico

Cantora colombiana acenou da varanda do hotel e movimentou fãs a dois dias de show histórico na praia de Copacabana

A cantora Shakira, de 49 anos, se declarou aos fãs brasileiros que aguardavam em frente ao Copacabana Palace, hotel onde está hospedada no Rio de Janeiro.

A artista publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece na varanda do hotel, acenando e mandando beijos ao público. Na legenda, escreveu: “Amo vocês”.

A demonstração de carinho movimentou ainda mais os admiradores da cantora, que já se concentram na capital fluminense à espera do show marcado para o próximo sábado (2).

Presença de Shakira agita Copacabana

Na tarde da última quinta-feira (30), a presença da artista foi registrada por fãs e por pessoas que circulavam pela orla de Copacabana. Rapidamente, as imagens repercutiram nas redes sociais e ampliaram a expectativa para o evento.

Além disso, o show na praia de Copacabana será o maior da carreira de Shakira. A apresentação deve reunir um público histórico e consolidar mais um grande espetáculo internacional no Rio.

Expectativa por ensaio aberto

Nos próximos dias, a expectativa é que a cantora realize um ensaio público no palco do evento. Caso isso aconteça, os fãs poderão acompanhar parte da preparação antes da apresentação oficial.

Nos anos anteriores, Madonna e Lady Gaga também fizeram testes no palco e cantaram sucessos para o público antes dos shows principais. Por isso, cresce a expectativa de que Shakira repita o gesto.

Show deve reunir até 2,5 milhões de pessoas

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a expectativa oficial é que o show reúna entre 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana.

Para atender à dimensão do evento, a estrutura preparada para a apresentação será maior do que as montadas em anos anteriores. O palco da colombiana terá 1.500 metros quadrados.

Com isso, o espetáculo reforça a tradição de grandes shows internacionais em Copacabana e promete entrar para a história da carreira da artista.

(*) Com informações da CNN Brasil

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