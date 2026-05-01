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Funkeiro apagou publicações das redes sociais e revelou decisão em carta aberta após se converter ao evangelho

O funkeiro MC Brinquedo anunciou, na última quinta-feira (30), o encerramento de sua carreira no funk. O artista revelou ter se convertido ao evangelho e explicou a decisão por meio de uma carta aberta publicada em vídeo nas redes sociais.

Vinicius Ricardo de Santos Moura, nome de batismo do cantor, compartilhou o depoimento com os fãs e, logo depois, fez uma mudança radical em seu perfil oficial. Além disso, apagou todas as publicações anteriores, removeu a foto de perfil e manteve apenas o vídeo com a mensagem religiosa.

A decisão surpreendeu admiradores e movimentou as redes sociais, principalmente por marcar uma nova fase na trajetória do artista.

MC Brinquedo fala sobre “vazio da fama”

No vídeo, MC Brinquedo relembrou o início precoce na música e falou sobre os impactos da exposição pública em sua vida pessoal.

Segundo o cantor, apesar do sucesso e do reconhecimento conquistados ao longo da carreira, os bastidores eram marcados por dificuldades que não apareciam para o público.

“Comecei a cantar ainda criança, com o coração cheio de vontade de viver tudo o que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito, me deu nome, me deu fama, me deu multidão e também me deu os tropeços”, desabafou o artista.

Em seguida, o agora ex-funkeiro destacou que a fama não foi suficiente para preencher lacunas emocionais.

“Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher. Por isso hoje, com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente que estou encerrando a minha carreira no funk”.

Carreira começou ainda na infância

MC Brinquedo se tornou um dos principais nomes do funk paulista ainda na infância. O artista ganhou projeção nacional por volta de 2014 e rapidamente se consolidou no cenário musical.

Conhecido pelo visual de cabelos coloridos, ele acumulou centenas de milhões de visualizações nas plataformas digitais. Além disso, se tornou um dos pilares da GR6 Explode, considerada uma das principais produtoras do gênero no país.

Nos últimos anos, o cantor vinha adotando uma nova linha artística, com letras mais conscientes e parcerias com nomes de destaque do trap e do funk.

Nova fase após decisão

O anúncio do fim da carreira representa uma mudança significativa na vida do artista. Agora, a expectativa dos fãs gira em torno dos próximos passos de MC Brinquedo após a conversão religiosa.

Recentemente, o cantor já havia sinalizado uma mudança de postura ao afirmar que queria produzir músicas com mensagens mais positivas.

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