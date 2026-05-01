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Ex-BBB revelou receio de enfrentar comparações com Isabelle Nogueira antes de entrar no reality

A ex-BBB Marciele Albuquerque revelou, nesta quinta-feira (30), que acreditou que não seria escolhida para integrar o elenco do “BBB 26” por causa da participação de Isabelle Nogueira no “BBB 24”. Segundo ela, o receio de comparações surgiu antes mesmo de entrar no reality.

Durante entrevista ao PodDelas, Marciele contou que tentou evitar esse tipo de associação, mas reconheceu que isso seria inevitável por conta da ligação de ambas com a cultura amazonense.

“Eu não queria entrar com aquela coisa de comparação, só que é impossível. Eu tô no seguimento que ela, a cultura…”, desabafou em entrevista ao PodDelas.

Ex-BBB falou sobre insegurança na Casa de Vidro

Marciele, que é cunhã do Boi Caprichoso, explicou que, durante sua participação na Casa de Vidro, acreditou que poderia não avançar para a casa principal por causa da votação popular.

Segundo ela, apesar das semelhanças no vínculo cultural, as trajetórias pessoais são diferentes.

“Somos de origens diferentes também. Eu falei: ao mesmo tempo em que entrei para a Casa de Vidro, existia uma grande chance de eu não conseguir entrar de fato, pela votação”.

Além disso, a ex-sister afirmou que chegou a se preparar emocionalmente para lidar com uma possível eliminação ainda nessa etapa.

“Se eu estivesse, por exemplo, na disputa e não tivesse entrado, eu teria que me preparar emocionalmente para o que viria depois.”, concluiu.

Marciele comenta unfollow de Jonas após polêmica no reality

Além de falar sobre o início no programa, Marciele também comentou o unfollow de Jonas Sulzbach após sua saída do “BBB 26”.

A ex-BBB foi eliminada no último domingo (12) e falou pela primeira vez sobre o assunto nesta segunda-feira (13), durante encontro com fãs em frente aos Estúdios Globo.

A tensão começou depois que Marciele descobriu que Jordana Morais beijou Jonas durante uma festa no reality e não compartilhou a informação com ela. Além disso, a ex-sister também teve acesso a comentários feitos pela advogada sobre seus hábitos alimentares, o que aumentou o desconforto.

No mesmo dia, Jonas deixou de seguir Marciele no Instagram, o que repercutiu nas redes sociais.

“Ai, gente. Eu sou percebi porque as páginas colocaram. Ah, pelo amor de Deus! Ah, por favor”, soltou Marciele ao responder sobre o unfollow recebido pelo modelo.

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