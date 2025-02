Avenida Mário Ypiranga é liberada após deslizamento de barranco em Manaus

A Defesa Civil identificou que o deslizamento ocorreu em uma área particular

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), liberou a avenida Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul, após um deslizamento de terra na noite de sábado (8). O incidente foi provocado pelo acúmulo de lixo em uma área particular e agravado pelas chuvas intensas. Em apenas três horas, equipes municipais removeram os detritos e liberaram parcialmente a via.

O prefeito David Almeida esteve no local acompanhado do vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Junior, além de equipes da Defesa Civil, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Diante da situação, Almeida determinou uma resposta emergencial.

“A cidade não pode parar. Assim que fomos informados, mobilizamos todas as equipes para uma ação integrada. Nossa meta é garantir a segurança e a mobilidade da população”, afirmou o prefeito.

Medidas preventivas

Durante os trabalhos emergenciais, as equipes identificaram que uma tubulação na crista do talude, localizada na parte superior do terreno, contribuiu para o deslizamento. A drenagem inadequada redirecionou a água da chuva para a encosta, agravando a erosão.

O vice-prefeito Renato Junior afirmou que providências serão tomadas. “Vamos responsabilizar os donos da área pelo descarte irregular de lixo. Já realizamos mais de 30 contenções de erosão nos últimos quatro anos e seguimos atentos para evitar novos problemas”, disse.

Recuperação da via

A Defesa Civil identificou que a área afetada, conhecida como Sítio Cincinato, acumulava grande quantidade de lixo. “Assim que o prefeito nos acionou, mobilizamos nossas equipes para avaliar os danos. A limpeza, o isolamento do local e a liberação segura da via estão sendo realizados de forma coordenada. Qualquer situação de risco deve ser comunicada pelo número 199”, explicou o coronel Lima Júnior, secretário executivo da Defesa Civil.

Limpeza e monitoramento do trânsito

A Semulsp iniciou imediatamente a remoção dos detritos e a lavagem da via, mobilizando operadores de máquinas e caminhões. O secretário Sabá Reis garantiu que os serviços serão concluídos nas próximas horas. Enquanto isso, o IMMU segue monitorando o trânsito, mantendo uma faixa liberada em cada sentido e orientando motoristas sobre rotas alternativas.

