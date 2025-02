Buiu a Bonita: saiba quem é a influenciadora morta atropelada por dois carros em Manaus

Deuzimar de Paiva Rodrigues, conhecida nas redes sociais como “Buiu a Bonita”, morta em Manaus atropelada por dois carros, era uma influenciadora digital que conquistou mais de 12 mil seguidores no Instagram. Ela compartilhava conteúdos de humor e cotidiano, sendo reconhecida por sua simpatia e alegria de viver.

Além disso, ‘Buiu a Bonita’, morta em Manaus, mantinha uma amizade próxima com o ícone manauara ‘Patixa Teló’. Juntas, elas chegaram a produzir vídeos e interagiam com seus seguidores, compartilhando conteúdo humorístico.

Buiu também participava de quadros como repórter, realizando denúncias e cobrando melhorias para diferentes bairros de Manaus.

Ela utilizava suas redes sociais com tom humorístico para dar voz à população, destacando problemas locais.

A influenciadora também já foi dançarina da artista Sandrinha Pingo de Ouro que se manifestou nas redes sociais lamentando a morte de Buiu.

“Estou arrasada com tudo isso. Todo mundo sabe que a Buiu dançava comigo há mais de três anos e me acompanhava nos shows. Me deparar com uma notícia dessa foi um choque, estou em contato com a família dela e estarei acompanhando. Infelizmente perdemos a Buiu e isso foi um baque pra mim. Acordar hoje com essa tristeza no coração. Vá em paz minha amiga Buiu.”