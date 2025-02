Jiboia é resgatada em motor de carro no bairro Mauazinho, em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado na manhã deste domingo (9) para capturar uma jiboia que estava presa no motor de um veículo no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

Para garantir a segurança do animal e evitar danos ao carro, os bombeiros utilizaram almofadas pneumáticas e um cambão no resgate. Após a captura bem-sucedida, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural.

Como acionar os bombeiros

O CBMAM reforça que, em casos como esse, a população deve evitar qualquer tentativa de remoção do animal por conta própria e acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193.

História do Corpo de Bombeiros no Amazonas

Criado em 11 de julho de 1876, o Corpo de Bombeiros do Amazonas começou como um serviço de extinção de incêndios subordinado à Polícia Militar. Com o tempo, a corporação se tornou independente e passou a atuar em diversas frentes, incluindo salvamentos, resgates e captura de animais silvestres.

(*) Com informações da assessoria

