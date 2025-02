VÍDEO: Onça Golias, criada como ‘pet’, é transferida para Manaus

O filhote de onça-pintada “Golias” foi transportado, na tarde de sexta-feira (7), do município de Santo Antônio do Içá para Tefé em uma lancha Ajato Comercial.

A Prefeitura de Santo Antônio do Içá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), construiu uma caixa especial para garantir a segurança do animal durante o trajeto, seguindo as recomendações do Ibama.

Em Tefé, o felino ficará sob os cuidados do Ibama e do Instituto Mamirauá, responsáveis por sua transferência definitiva para Manaus.

Relembre o Caso

O filhote de onça-pintada foi resgatado no dia 4 de fevereiro e considerado saudável e dócil. No entanto, devido à falta de estrutura no município, ele foi inicialmente devolvido à família que o criava como animal de estimação. Posteriormente, as autoridades ambientais decidiram retirá-lo novamente para estimular seus instintos naturais e reduzir a dependência humana.

Inicialmente, a previsão era transferi-lo para o 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, mas a ausência de uma licença específica impediu o transporte. Desde então, a onça permaneceu em um abrigo provisório montado pela Prefeitura, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e monitoramento da Polícia Militar.

Agora, com a logística resolvida, Golias seguirá para um ambiente mais adequado ao seu desenvolvimento e reabilitação.

