RPE Parintins vence Nacional por 1 a 0 e se garante no playoff do primeiro turno

Sob forte chuva na Colina, Dagson marcou no início do segundo tempo e deu os três pontos ao Tourão de Rio Preto da Eva

O RPE Parintins venceu o Nacional por 1 a 0, neste sábado (8), no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Em um jogo marcado por muita chuva, Dagson, centroavante do Tourão, marcou o único gol do duelo, no segundo tempo. A vitória garantiu a classificação e a vice-liderança provisória para a equipe.

Jogo marcado pela chuva e paradas técnicas

O confronto foi disputado sob uma forte chuva, que chegou a paralisar a partida aos 13 minutos do primeiro tempo. Após um intervalo de 20 minutos, as condições do gramado melhoraram e o jogo foi retomado. O primeiro tempo teve várias paradas para atendimento médico e não apresentou grandes chances de gol. A melhor oportunidade surgiu em uma cobrança de falta de Hernane Brocador, que obrigou o goleiro Matheus Carlos a fazer uma defesa espetacular no último lance da etapa inicial.

No segundo tempo, o RPE Parintins foi mais eficiente. Logo aos dois minutos, Dagson recebeu passe de Lucas Sibito, invadiu a área e bateu firme para vencer o goleiro David Becker, colocando o Tourão na frente. O Nacional reagiu e passou a pressionar em busca do empate. Aos 18 minutos, Peninha quase igualou ao pegar de primeira da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol. O Leão continuou pressionando e, aos 33 minutos, Breno teve uma grande chance após sobra na área, mas Matheus Carlos fez outra grande defesa.

Dagson brilha e é eleito o melhor em campo

O atacante Dagson, autor do gol decisivo, foi eleito o Caboco do Jogo pela imprensa esportiva presente na Colina. Sua atuação garantiu a vitória e a classificação do RPE Parintins.

Com a vitória, o RPE Parintins garantiu sua classificação para a próxima fase, com três pontos e ocupando provisoriamente a segunda posição no grupo A. O Nacional, com sete pontos, segue na vice-liderança do grupo B e ainda aguarda os resultados de São Raimundo e Manauara para confirmar sua classificação aos playoffs.

