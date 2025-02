Isabelle Nogueira presta homenagem à ave amazônica em ensaio de carnaval

Isabelle Nogueira, ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, prestou uma linda homenagem à arara cantadeira no ensaio da Grande Rio, realizado na noite deste sábado (8), na Sapucaí, Rio de Janeiro.

A ex-participante do programa de TV escolheu uma fantasia que representa a arara da Amazônia, um dos ícones mais simbólicos da fauna brasileira. Este foi seu primeiro evento público após anunciar o fim do noivado com Matteus Amaral, na última quarta-feira (5).

Arara da Amazônia

Isabelle compartilhou com a Quem a inspiração por trás de sua fantasia. Ela explicou que a arara cantadeira foi escolhida para representar a lenda de uma das três princesas turcas que, ao chegar na Amazônia, se encantou pela arara. “Ela representa a arara da Amazônia. O enredo fala sobre isso, sobre a arara cantadeira. Que conta a história de uma das três princesas turcas que, quando chegou na Amazônia, se encantou em arara”, contou a ex-BBB.

A ex-sister também aproveitou para ressaltar sua missão de dar visibilidade à causa ambiental. “Hoje a minha representatividade é a arara-vermelha, também trazendo um adendo e um clamor para a atenção à preservação dessa espécie, que é extremamente importante para o nosso ecossistema e para a Amazônia. Ela tem uma representatividade muito forte, tanto da lenda, do enredo, quanto da necessidade de preservação do ecossistema”, afirmou.

Artistas de Parintins

A fantasia de Isabelle foi criada pelos artistas Kaleb Aguiar e Estevam Gomes, conhecidos por sua participação no Festival Folclórico de Parintins. A fantasia enaltece a riqueza da cultura amazônica, conectando a ex-BBB à sua terra natal e ao seu amor pelas tradições da região Norte do Brasil.

Enredo da Grande Rio

O enredo deste ano da Grande Rio, que promete trazer um espetáculo de cor e emoção, tem como tema Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós. A Rainha de Bateria Paolla Oliveira também brilhará na Sapucaí, representando a energia e a beleza do samba carioca, no que promete ser um desfile memorável.

