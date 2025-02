CMM inicia os trabalhos da 19ª Legislatura com mensagem do prefeito David Almeida

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) inicia, nesta segunda-feira (10), os trabalhos da 19ª Legislatura (2025-2028). A sessão de abertura será marcada pela leitura da Mensagem Governamental do prefeito David Almeida, que destacará as ações e projetos prioritários para 2025, além de apresentar um balanço das atividades dos últimos quatro anos.

A abertura ocorrerá no plenário Adriano Jorge, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. Com a posse oficial dos 41 vereadores no dia 1º de janeiro, a nova legislatura começa com a missão de legislar em benefício da população, buscando soluções para os desafios de Manaus.

David Reis (Avante) assume pela segunda vez a presidência da CMM e destaca que a principal meta para o biênio 2025-2026 será fortalecer a atuação da Casa e buscar soluções para a cidade.

A leitura da mensagem do prefeito simboliza o início de um período de debate, onde os vereadores apresentarão propostas e trabalharão para melhorar Manaus. A leitura segue o que determina o artigo 122 do Regimento Interno, que estabelece a presença do prefeito para expor a situação do município e apresentar seu Plano de Metas.

A nova Mesa Diretora, eleita no início de janeiro, será composta pelo presidente David Reis e os seguintes vereadores:

1º vice-presidente: Jander Lobato (PSD)

2º vice-presidente: Raulzinho (MDB)

3º vice-presidente: Eduardo Assis (Avante)

Secretário-geral: Professor Samuel (PSD)

1º secretário: Everton Assis (União Brasil)

2º secretário: Aldenor Lima (União Brasil)

3º secretária: Professora Jacqueline (União Brasil) Além disso, Gilmar Nascimento (Avante) será o corregedor e Rosivaldo Cordovil (PSDB), o ouvidor.

As Comissões da CMM serão formadas conforme o andamento dos trabalhos legislativos, e terão a responsabilidade de analisar projetos e emitir pareceres sobre temas específicos, garantindo a tramitação eficiente das matérias.

