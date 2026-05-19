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Deputada destacou leis estaduais e ações de prevenção contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, a deputada estadual Joana Darc reforçou a importância da mobilização da sociedade no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas.

A parlamentar destacou leis e propostas de sua autoria voltadas à prevenção e ao combate do abuso sexual e da exploração infantil no estado.

A data busca conscientizar a população sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência sexual. O objetivo também é incentivar denúncias e fortalecer políticas públicas de proteção.

“Esse é um tema muito delicado e que precisa da atenção de toda a sociedade. Muitas vítimas sofrem em silêncio, por medo ou vulnerabilidade, e é nosso dever denunciar qualquer suspeita”, afirmou Joana Darc.

Leis fortalecem proteção de crianças e adolescentes

Entre as legislações citadas pela deputada está a Lei nº 7.721/2025, que determina a exibição obrigatória de vídeos educativos contra a pedofilia e a exploração sexual infantil antes das sessões de cinema em todo o Amazonas.

Os materiais deverão divulgar canais de denúncia e ações da Secretaria de Direitos Humanos e da Delegacia Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DEPCA).

Outra medida destacada foi a Lei Ordinária nº 7.710/2025, que amplia ações preventivas em terminais aquaviários, rodoviários, embarcações e ônibus intermunicipais.

Escolas e espaços públicos terão reforço nas campanhas

A deputada também citou a Lei nº 7.102/2024, que obriga a instalação de cartazes e displays com QR Code do Disque 100 nas escolas públicas do Amazonas.

Além disso, a Lei nº 5.136/2020 prevê placas de conscientização sobre denúncias de abuso e exploração sexual em locais de grande circulação infantil.

Já a Lei nº 5.008/2019 criou a Semana Estadual de Esclarecimento sobre Exploração, Abuso e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com ações educativas, debates e caminhadas em todo o estado.

Data relembra crime que marcou o país

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei nº 9.970/2000. A data faz referência ao assassinato de uma menina de 8 anos ocorrido em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo.

O caso provocou forte mobilização nacional em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e se tornou símbolo da luta contra a violência infantil.

Parlamentar defende fortalecimento das denúncias

Joana Darc afirmou que é necessário ampliar campanhas educativas e fortalecer os mecanismos de denúncia em todo o Amazonas.

“Essa luta precisa estar presente em escolas, embarcações, rodovias, terminais e paradas de ônibus, porque a violência pode acontecer em qualquer lugar”, concluiu a deputada.

(*) Com informações da assessoria

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