São Raimundo abre o placar, mas Manaus empata e avança no Barezão 2025

São Raimundo e Manaus empataram 1 a 1, na tarde de domingo (9), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, pelo fechamento do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2025. Elyvelton abriu o placar para o Tufão, mas Lelo marcou nos acréscimos e garantiu a classificação direta do Gavião às semifinais.

Com o empate, o São Raimundo ficou na quarta posição do Grupo B e foi eliminado. Já o Manaus garantiu a liderança do Grupo A e avançou diretamente às semifinais. O Gavião agora aguarda o vencedor do confronto entre RPE Parintins e Princesa do Solimões, que duelam no playoff.

São Raimundo domina e sai na frente

Empurrado pela torcida, o São Raimundo criou boas chances no início. Logo aos 7 minutos, Rafinha roubou a bola de Caio Hila e lançou Maycon, que finalizou em cima do goleiro Gustavo. Aos 16, Leozinho recebeu passe de Maycon e chutou cruzado para fora.

O Tufão manteve a pressão e, aos 22 minutos, Rafinha cobrou escanteio na segunda trave e Maycon finalizou, mas Gustavo fez a defesa. O Manaus respondeu aos 32, quando Vitinho cruzou para Júnior Palmares, que cabeceou fraco. Dois minutos depois, Renanzinho cobrou falta no ângulo, mas Douglas evitou o gol com uma grande defesa.

Aos 44 minutos, o São Raimundo finalmente abriu o placar. Rafinha cruzou da esquerda e Elyvelton finalizou de primeira, balançando as redes e colocando o Tufão em vantagem.

Manaus pressiona e empata no fim

O Manaus voltou mais ofensivo. Aos 9 minutos, Renanzinho cobrou escanteio e Joel finalizou de direita, mas a bola passou por cima do gol. Aos 14, Joel tocou para Palmares, que cara a cara com Douglas, finalizou para defesa do goleiro.

O São Raimundo quase ampliou aos 17 minutos, quando Esdras cruzou para Guilherme Neves, que dividiu com Gustavo. No minuto seguinte, Guilherme arrancou pelo meio e chutou rasteiro, mas Gustavo fez outra defesa importante.

Quando a vitória do São Raimundo parecia garantida, o Manaus buscou o empate aos 51 minutos. Após bola levantada na área, a defesa não conseguiu afastar, e Lelo aproveitou para empurrar para o gol, garantindo a igualdade no placar.

Leia mais:

Amazonas e Manaus conhecem adversários da primeira fase da Copa do Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱