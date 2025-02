Amazonas e Manaus conhecem adversários da primeira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025 nesta sexta-feira (7). Com isso, Amazonas e Manaus, representantes do futebol amazonense no torneio, já conhecem seus adversários: enquanto a Onça-pintada encara o Rio Branco de Venda Nova-ES, o Gavião enfrenta o Independência-AC.

A data base para os jogos é 19 e 26 de fevereiro e Diretoria de Competições da CBF divulgará posteriormente a tabela detalhada. Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos são disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Portando, Amazonas e Manaus jogam fora de casa na estreia. Em caso de igualdade, a classificação para a etapa seguinte vai ser definida após cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil é disputada por 92 clubes e os 12 previamente classificados entram na disputa da competição na terceira fase.

Caminhos

Por sorteio, também ficou definido que ambas as equipes amazonenses disputam a segunda fase fora de casa.

A Onça, em caso de classificação, enfrenta ou Inter de Limeira-SP ou Vila Nova-GO. O time aurinegro vai para sua segunda participação na Copa do Brasil. Em 2024, em sua estreia no torneio, o Amazonas chegou até a terceira fase, sendo eliminado para o Flamengo, que ficou com o título posteriormente.

O Gavião Real, por sua vez, pode enfrentar um time de Série A na segunda fase. O atual campeão amazonense enfrenta ou Tocantinópolis-TO ou Atlético-MG em caso de classificação. O Manaus disputou a Copa do Brasil pela última vez em 2023, quando caiu para o Camboriú-SC logo na primeira fase.

Sorteio

A definição dos duelos levou em consideração os critérios previamente estabelecidos pelo Departamento de Competições da CBF. Os 80 clubes classificados para a Primeira Fase foram divididos em oito potes, com dez equipes em cada, identificados de A até H, seguindo o RNC.

Os dez times melhores ranqueados integraram o pote A, os dez seguintes ocuparam o pote B e assim por diante até chegar ao pote H. Os 40 confrontos sorteados respeitaram a seguinte regra: A x E, B x F, C x G e D x H.

Estiveram presentes ao evento os presidentes das federações de futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, que também é vice-presidente da CBF, de Sergipe, Milton Dantas, e da Bahia, Ricardo Lima, e representantes de Fluminense, Ceará, Vasco e Náutico.

Confira os confrontos

Grupo 1

ASA-AL x Atlético-GO

Grupo 2

Jequié-BA x Retrô-PE

Grupo 3

Tuna Luso x Sampaio Corrêa

Grupo 4

Boavista-RJ x CSA

Grupo 5

União-MT x Vasco

Grupo 6

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Grupo 7

Humaitá-AC x Operário-PR

Grupo 8

CSE-AL x Tombense-MG

Grupo 9

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Grupo 10

Guarany-RS x Altos-PI

Grupo 11

Ceilândia-DF x Coritiba

Grupo 12

Maracanã-CE x Ferroviário

Grupo 13

Porto Velho-RO x Cuiabá

Grupo 14

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Grupo 15

Sergipe x Ceará

Grupo 16

Parnahyba-PI x Confiança

Grupo 17

Maringá x Juventude

Grupo 18

União-TO x América-RN

Grupo 19

Concórdia-SC x Ponte Preta

Grupo 20

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Grupo 21

São Raimundo-RR x Grêmio

Grupo 22

Barcelona-BA x Athletic-MG

Grupo 23

Maranhão x Vitória

Grupo 24

Santa Cruz-RN x Náutico

Grupo 25

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Grupo 26

Oratório-AP x São José-RS

Grupo 27

Operário-MS x Criciúma

Grupo 28

Grêmio Sampaio-RR x Remo

Grupo 29

FC Cascavel-PR x América-MG

Grupo 30

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Grupo 31

Inter de Limeira x Vila Nova-GO

Grupo 32

Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas

Grupo 33

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Grupo 34

Independência-AC x Manaus

Grupo 35

Trem-AP x Brusque-SC

Grupo 36

Olaria-RJ x ABC-RN

Grupo 37

Águia de Marabá x Fluminense

Grupo 38

Dourados-MS x Caxias-RS

Grupo 39

Operário VG-MT x Sport

Grupo 40

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

Leia mais:

Flamengo vence o Atlético-MG de novo e é campeão da Copa do Brasil 2024

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱