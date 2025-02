Um homem de 37 anos foi preso em flagrante no domingo (9), por violência doméstica praticada contra sua ex-companheira, de 31 anos. A prisão foi realizada na rua Frei Silvestre, em Atalaia do Norte, interior do AM.

As diligências foram iniciadas após um guarda municipal acionar a equipe policial da delegacia, informando sobre uma mulher que teria sido vítima de violência doméstica.

“Com base nas informações, fomos até o endereço e tanto o autor quanto a vítima foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimento. A mulher relatou que, no momento do crime, o homem estava sob efeito de bebida alcoólica, discutiu com ela e a agrediu fisicamente. O homem já havia cometido esse crime outras vezes”, explicou o delegado.

O homem foi autuado por violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

