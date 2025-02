Fogueteiros são presos após comemorarem aniversário de facção em Manaus

Integrantes do Comando Vermelho (CV), responsáveis por soltar fogos de artifício em vários bairros de Manaus, foram presos após celebrarem o aniversário de cinco anos da facção criminosa no Amazonas, na noite desta segunda-feira (10).

Moradores da capital relataram barulhos intensos causados pela queima de fogos, que, segundo informações circulando nas redes sociais, marcavam a comemoração dos cinco anos de atuação do CV no estado.

Originado no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho tem se fortalecido no Amazonas, ampliando seu domínio no tráfico de drogas, tanto na capital quanto no interior. A facção tem se envolvido em disputas violentas pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes, confrontando outros grupos criminosos da região.

As prisões ocorreram após a identificação dos responsáveis pela ação, que estavam comemorando o aniversário da facção. A operação policial resultou na detenção dos envolvidos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e as atividades ilícitas associadas ao CV.

Os presos foram levados para 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

