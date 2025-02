O Tronxo lança EP “Abismo” com Victor Xamã e Fernando Catatau

A banda O Tronxo anunciou o lançamento de seu novo EP, “Abismo”, que estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 28 de fevereiro. O projeto traz duas faixas inéditas e conta com participações especiais de Victor Xamã e Fernando Catatau, consolidando a identidade experimental do grupo.

Produção e colaborações

O EP foi viabilizado por meio do Edital nº 07/2023 – CONEC – Fomento às Artes e Cultura, da Lei Paulo Gustavo. As gravações ocorreram no renomado DaHouse Audio, em São Paulo (SP), sob a engenharia de áudio de Led Johnson.

A capa de “Abismo” teve criação de Fernando Catatau, fundador da banda Cidadão Instigado, que também participa da faixa “Vértice”, adicionando camadas de guitarra à composição. Já na música “Em Vós”, o rapper Victor Xamã incorpora sua poesia e flow, promovendo um diálogo entre o rap e a música instrumental.

Identidade sonora

Para o guitarrista Rafael Borges, “Abismo” reflete a inquietação musical da banda e o desejo de explorar novas possibilidades sonoras.

“Cada faixa tem uma identidade própria, mas ambas convergem para essa ideia de mergulhar em algo profundo e desconhecido. Ter o Catatau envolvido foi incrível, pois, além da arte visual, ele trouxe uma energia única para ‘Vértice’. E na faixa ‘Em Vós’, a colaboração do Victor Xamã foi surreal. Ele captou a essência da música e acrescentou algo visceral e orgânico”, destacou Borges.

Mixagem e formação

Jeferson Souza, do estúdio Jota Music, em Manaus, fez a mixagem do EP, enquanto a masterização ficou a cargo do próprio Rafael Borges.

A banda O Tronxo é composta por: Anastácio Júnior (bateria), Luiz Góes (baixo) e Rafael Borges (guitarra).

O trabalho também conta com a participação de Lucas Castro, que adiciona novas camadas de guitarra às faixas.

