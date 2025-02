A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagraram, nesta quarta-feira (12), a operação RecuperaFone 01. A ação, realizada pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), prendeu dois suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em roubos de celulares em Manaus.

Prisões e apreensões

Durante a operação, Alan da Silva, de 24 anos, foi preso na Zona Norte de Manaus. Ele utilizava a motocicleta do próprio pai para cometer os crimes.

“Prendemos esse indivíduo chamado Alan, em sua residência, ele estava com celulares e dinheiro, fruto dos roubos que vem praticando na cidade. Com ele também tem um casal, Douglas e Sabrina, eles estão foragidos, mas seguimos com as buscas para encontrá-los” disse o diretor do Nirc, delegado Bruno Hitotuzi.

Outro alvo, Victor Leandro, de 24 anos, foi preso pela Polícia Federal (PF) no aeroporto de Curitiba no dia 6 de fevereiro, após mandado de prisão emitido pelo NIRC.

“O pedido de prisão do Victor foi feito aqui no Amazonas. Estamos em contato com a Polícia Federal para realizar o interrogatório desse indivíduo, que está neste momento preso lá em Curitiba” disse o diretor do núcleo.

Suspeitos foragidos

O casal Sabrina Santos Soares Leite e Douglas Pimenta da Silva segue foragido. A população pode ajudar nas buscas denunciando informações pelo Disque Denúncia da SSP-AM, no número 181. A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo.

Primeira operação de 2025

O delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, destacou que esta foi a primeira operação do núcleo em 2025.

“É a primeira operação do Nirc de 2025, nós vamos fazer diversas. Para a população eu digo que podem confiar no nosso trabalho, nós estamos a todo vapor para combater os roubos e furtos de celulares e, também, a receptação comercial desses aparelhos” explicou.

Material apreendido

Ao todo, nove celulares foram localizados e apreendidos na casa dos suspeitos, além de R$ 4 mil em espécie e uma motocicleta. A moto, de acordo com as investigações, pertencia ao pai de Alan, que o suspeito utilizava para a prática criminosa.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Uso excessivo de celular pode aumentar a chance de dores cervicais

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱