David anuncia viaduto, modernização do transporte e câmeras com reconhecimento facial

O prefeito David Almeida anunciou, nesta quarta-feira (12), novos investimentos para transformar a mobilidade urbana e a segurança pública em Manaus. As iniciativas englobam intervenções viárias, modernização do transporte coletivo e a implantação de um sistema de monitoramento com reconhecimento facial.

Mobilidade Urbana:

A Prefeitura planeja, para os próximos quatro anos, uma série de obras que vão desde a construção do viaduto “Passarão”, na interseção da Avenida Brasil com a Avenida Coronel Teixeira (zona Oeste), até a interligação das avenidas Max Teixeira e do Turismo, por meio da “Avenida do Futuro”. Outro projeto importante é a melhoria da conexão entre a Avenida Desembargador João Machado e a Ponta Negra, com a extensão do acesso pelo Parque Mosaico e o alargamento de trechos estratégicos da via.

Transporte Coletivo:

Na área do transporte público, a administração destaca o compromisso de renovar gradualmente a frota. No mandato anterior, foram adquiridos quase 500 ônibus – representando 47% da frota atual – com a meta de incluir 100 novos veículos por ano, alcançando 90% de renovação em oito anos. Dos ônibus recém-adquiridos, 380 já dispõem de ar-condicionado, um avanço significativo comparado aos 8% de 2021, com o objetivo de atingir 80% dos veículos climatizados até o fim do mandato. Além disso, a modernização dos terminais está em pauta, com a entrega do Terminal 7, reformas previstas para os Terminais 3 e 4 ainda este ano e melhorias programadas para o Terminal 5 em 2026.

Segurança Pública:

Na área de segurança, foi anunciada a instalação de um sistema de câmeras com reconhecimento facial. Com acesso ao Banco de Dados de Procurados, as câmeras serão posicionadas em locais estratégicos, como centros urbanos, unidades básicas de saúde, escolas, terminais de ônibus e dentro dos coletivos. A Prefeitura também pretende firmar parcerias com o setor privado para integrar sistemas de monitoramento de condomínios e empresas, ampliando o alcance da segurança.

Com essas medidas, o governo busca enfrentar os desafios decorrentes do crescimento contínuo – atualmente, Manaus registra uma média de 4 a 5 mil novos veículos por mês, totalizando 992 mil automóveis – e promover melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos.

