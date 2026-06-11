Incidente

Caso ocorreu durante o embarque do paciente em uma ambulância no bairro São Jorge, zona oeste da capital.

Manaus (AM) – Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um idoso cai de uma maca durante um atendimento realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

As imagens registram o paciente sendo conduzido por profissionais da equipe de socorro até uma ambulância, acompanhado por familiares. No momento do embarque, a maca perde o equilíbrio e tomba, fazendo com que o idoso caia no chão. Outras pessoas que acompanhavam o atendimento presenciaram a cena.

O caso chamou atenção nas redes sociais e gerou questionamentos sobre os procedimentos adotados durante o transporte do paciente.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do idoso nem sobre a data exata em que o incidente ocorreu.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o caso será apurado. Segundo a pasta, foram adotadas medidas iniciais, incluindo o agendamento de uma visita domiciliar por profissionais do serviço social e da psicologia, além da realização de oitivas e da abertura de um procedimento disciplinar para investigar as circunstâncias da ocorrência.

A Semsa também destacou que os profissionais do Samu recebem capacitações periódicas e seguem protocolos técnicos estabelecidos para a realização dos atendimentos de urgência e emergência.

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