Neymar elogia torcida do Corinthians e culpa a ‘bola’ pela derrota

Em sua estreia em clássicos pelo Santos, Neymar lamentou a qualidade da bola do Campeonato Paulista

Na noite desta quarta-feira, Neymar fez sua estreia em clássicos em seu retorno ao futebol brasileiro, vestindo a camisa do Santos contra o Corinthians. No entanto, sua principal insatisfação não foi a derrota, mas sim um personagem inesperado, mas fundamental para a partida: a bola.

O camisa 10 santista criticou duramente o modelo de bola utilizado no Campeonato Paulista, produzido pela Penalty.

“Acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros. Foi um detalhe. Clássico é assim. Mas, com todo respeito à Penalty, que é a patrocinadora da bola, acho que precisa melhorar um pouco mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís falou, e concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato”, disse Neymar, referindo-se ao técnico do Flamengo.

Mas, que bola é essa?

A bola em questão, o modelo S11 Ecoknit, é a mesma utilizada no Campeonato Carioca deste ano. Além do comandante flamenguista, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, também criticou o instrumento de jogo.

“Gostaria que vocês perguntassem para os jogadores, de todos os times também. Essa bola da Penalty é horrível. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora estou vendo eles sofrerem também”, disse o ex-lateral-esquerdo e atual treinador do Flamengo após a vitória sobre o Volta Redonda, em 25 de janeiro.

A Federação Carioca de Futebol saiu em defesa da Penalty, e a própria empresa emitiu uma nota justificando-se.

“A Penalty reafirma seu compromisso com a qualidade das bolas e a alta performance necessária para atender os atletas dentro dos mais rigorosos critérios. A S11 Ecoknit segue todos os parâmetros exigidos pela Fifa, conforme o Quality Programme for Footballs, e possui o selo máximo da entidade, o FIFA Quality Pro”, declarou a marca em comunicado.

Vaiado, Neymar?

Neymar foi titular contra o Corinthians e deixou o gramado no meio do segundo tempo, sendo vaiado e xingado pela torcida adversária. O atacante chegou a aplaudir o público e mandar beijos irônicos ao se dirigir ao banco de reservas. Após a partida, no entanto, elogiou os torcedores corintianos.

“É sempre muito bom jogar neste estádio, é a primeira vez que venho aqui com o Santos. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui, conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil. Uma torcida que empurra, que não para. Respeito total por eles”, afirmou o atleta.

Leia mais:

Vídeo: Suposta filha de Neymar manda recado de aniversário para o jogador

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱