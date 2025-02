Amazonense Ana Paula Sena celebra prata no Meeting Nacional de Judô Sub-18

Judoca de 15 anos se destaca e entra no radar da CBJ

A judoca amazonense Ana Paula da Silva Sena, de 15 anos, conquistou a prata no Campeonato Brasileiro Interclubes – Meeting Nacional de Judô 2025. A disputa aconteceu nos dias 8 e 9 de fevereiro, no Iate Clube de Brasília (DF). A competição reuniu atletas das classes Sub-18 e Sub-21 e é uma das principais portas de entrada para seleções de base do judô brasileiro.

Trajetória e preparação

Revelada pelo projeto “Aprender Lutando”, Ana Paula treina atualmente no Clube Administrativo Esporte e Cultura (CAEC/Kaizen), no bairro Adrianópolis, sob a supervisão do técnico Dejanir Nunes. Além dos treinos regulares, a atleta recebe suporte de uma equipe especializada, incluindo fisioterapia, preparação física e jiu-jítsu.

A jovem judoca teve um desempenho de destaque na competição. Na fase classificatória, venceu Yasmim Toledo (Instituto Reação-RJ) e Karina Costa (Esporte Clube Praia Grande-SP). Na final, enfrentou Alessia Sheridan (Clube Hebraica-SP), atual número 1 do ranking nacional da categoria, e ficou com a prata.

Com esse resultado, Ana Paula passa a integrar o banco de talentos da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Isso significa que a amazonense pode ser convocada para competições internacionais, o circuito europeu e Mundial da categoria.

“Muito feliz pelo resultado da Ana Paula no Meeting Nacional. Com essa medalha de prata, agora ela vai para a seleção brasileira, o circuito europeu e o mundial. Ela está seguindo os mesmos passos da Ritinha”, destacou o técnico Dejanir Nunes, citando Rita de Cássia Reis, judoca amazonense que conquistou bronze no Mundial Júnior de Abu Dhabi, em 2015.

Importância do Meeting Nacional de Judô

O CBI Meeting Nacional Cadete e Júnior é um dos torneios mais importantes para a formação de novos talentos do judô brasileiro. A partir dos resultados obtidos na competição, a CBJ, em parceria com o Ministério do Esporte, investe no desenvolvimento de atletas para competições internacionais, como Campeonatos Pan-Americanos e Mundiais de base.

Foco no judô feminino

A equipe CAEC/Kaizen também contou com a participação da judoca Ana Beatriz da Silva dos Santos, que competiu na categoria -70kg Sub-21 (Júnior). A amazonense foi eliminada na primeira rodada pela adversária Lívia Resende (Esporte Clube Pinheiros-SP).

Agora, as atletas voltam suas atenções para os próximos desafios do calendário nacional e internacional. Elas também estudam a possibilidade de um intercâmbio em uma grande equipe do Sudeste.

