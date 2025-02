Brasil e Argentina disputam título do Sul-Americano Sub-20

O Brasil enfrenta a Argentina nesta quinta-feira (13), às 21h (horário de Manaus), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela ‘final’ do Sul-Americano Sub-20 2025. Com nove pontos, as duas seleções chegam à quarta rodada do hexagonal final com 100% de aproveitamento. O Sportv (TV fechada) transmite o jogo.

A vitória no confronto direto garante o 13º título sul-americano para a Seleção Brasileira. Caso haja empate, a decisão fica para a última rodada, no domingo (16), no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz. A Conmebol ainda definirá os horários das partidas da rodada final.

Critérios de desempate e classificação

Brasil e Argentina somam nove pontos no hexagonal final. A equipe vencedora alcança 12 pontos e conquista o título, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se os dois times terminarem a competição empatados em pontos, o vencedor do duelo desta quinta será declarado campeão.

Ambas as seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro. As duas últimas vagas sul-americanas ainda estão sendo disputadas por Colômbia, Uruguai e Paraguai. O Chile, como país-sede, já está classificado.

Campanha das seleções

O Brasil se classificou para o hexagonal como terceiro colocado do Grupo B, somando seis pontos com duas vitórias e duas derrotas. Já a Argentina avançou como vice-líder do grupo, com oito pontos (duas vitórias e dois empates).

Na fase final, as seleções venceram as três partidas disputadas. O Brasil lidera pelo saldo de gols (4 a 3) e obteve os seguintes resultados: 1 a 0 sobre o Uruguai, 1 a 0 contra a Colômbia e 3 a 1 diante do Paraguai. A Argentina, por sua vez, venceu: 2 a 1 contra o Chile, 4 a 3 sobre o Uruguai e 1 a 0 contra a Colômbia.

Breno Bidon destaca decisão

O meio-campista Breno Bidon, um dos destaques da Seleção Brasileira no torneio, reforçou a importância do confronto contra a Argentina. O jogador celebrou a titularidade ao longo da competição e garantiu que o elenco encara a partida como uma decisão.

“É muito bom poder atuar em todas as partidas. A gente sempre quer jogar o máximo que puder pela Seleção, vestindo essa camisa e defendendo o nosso país. Estamos tendo bons jogos agora e já conseguimos o nosso primeiro objetivo, que foi a classificação para o Mundial”, afirmou em entrevista à CBF TV.

Breno Bidon durante partida pela Seleção Brasileira Sub-20 contra o Equador. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Revanche

O duelo da noite desta quinta-feira (13) tem um ar de revanche. Na estreia da competição, na fase de grupos, a Argentina aplicou 6 a 0 no Brasil, um vexame histórico para a equipe canarinho.

“Nossa equipe soube sofrer dentro da competição. Estamos com atletas aqui que estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano. Importante que eles vivenciem isso. E eles mostraram espírito, atitude e se entregaram para botar o Brasil no Mundial. A Seleção se classificou porque eles partiram pra dentro”, disse o técnico Ramon Menezes.

