Preso mais um envolvido em ataque à viatura da Polícia Civil em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nesta quinta-feira (13), Daniel Witor Araújo da Silva, de 19 anos, por envolvimento no ataque a uma viatura policial no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro.

A prisão foi realizada na rua Vasco da Gama, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. A ordem judicial foi expedida no dia 8 de fevereiro pela Central de Plantão Criminal.

Segundo o delegado Denis Pinho, coordenador do DIPJ, Daniel e outros comparsas abriram fogo contra uma viatura da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, enquanto policiais cumpriam um mandado de prisão por violência doméstica.

Dois outros envolvidos ainda estão foragidos. Um terceiro suspeito, Clefferson Silva e Silva, de 41 anos, morreu no dia 10 de fevereiro durante confronto com policiais da Core-AM.

Daniel Witor passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

