‘Ilíada’ com Letícia Sabatella e Daniel Dantas estreia no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O espetáculo ‘Ilíada’ com Letícia Sabatella e Daniel Dantas estreia nesta sexta-feira (14/2), no Teatro Amazonas, 20h, em Manaus. Os artistas encenam a clássica epopeia de Homero em interação direta com a plateia. A venda de ingressos é pelo site shopingressos.com.

A peça contará, ainda, com sessões no sábado (15/2), às 20 horas. E no domingo (16/2), às 19 horas.

ESPETÁCULO

Ilíada, considerada obra fundadora do pensamento ocidental, recitada em festivais na antiguidade por séculos, esteve presente na educação do mundo grego.

O romance conta a Guerra de Troia, travada entre gregos e troianos, e que teve início com o rapto de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta.

Raptada por Páris, filho de Príamo, rei de Troia, a beleza de Helena, contada por séculos, ainda resplandece no teatro atual, agora contada com novas roupagens.

Na peça os atores interpretam os cantos 1 e 20 da epopeia de Homero, poeta da Grécia antiga.

O espetáculo, visto e aplaudido em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Belém, chega a Manaus para encantar o público.

A interação de Letícia Sabatella e Daniel Dantas com o público ocorre também ao final dos espetáculos, quando os atores voltam a dialogar com a plateia para saber o que as pessoas entenderam e sentiram, o que torna Ilíada uma viagem inesquecível também para quem não tem familiaridade com o texto, que na versão trazida pelos atores tem tradução de Manoel Odorico Mendes.

Os atores e a Ilíada

O envolvimento dos dois atores com o texto de Ilíada começou há quase três anos, quando Daniel Dantas e Letícia Sabatella apresentaram dois cantos da Ilíada de Homero na abertura do 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Manoel Odorico Mendes traduziu partes de um poema épico (provavelmente a “Ilíada”, de Homero). Nessa tradução, os cantos 1 e 20 foram apresentados em sequência por atores. Esses dois cantos mostram dois momentos muito importantes e dramáticos do poema:

Canto 1: Aqui, o poema apresenta o conflito entre os gregos, mostrando as razões pelas quais eles estão brigando. É como o início de uma grande confusão. Canto 20: Já nessa parte, o herói (provavelmente Aquiles) volta para a batalha de forma poderosa e determinada, mostrando sua força e impacto no campo de guerra.

Ao juntar esses dois cantos, a apresentação cria uma visão geral (sinóptica) que liga o começo do conflito com o momento em que o herói retorna para resolver as coisas de maneira grandiosa. É como mostrar o início do problema e o clímax da solução!

A montagem integra o repertório da Cia Ilíadahomero de Teatro, fundada em 1999 e dirigida por Octavio Camargo, que também dirige Letícia e Daniel em Ilíada.

“Eu entrei em um projeto que já existia, e fiquei apaixonado pela linguagem, não só do Homero, mas pela linguagem específica do Odorico, nosso tradutor. […] Eu acho fundamental que a gente repita e insista fazendo coisas que às vezes não são tão fáceis, porque eu acho que é um pouco isso que a arte pode oferecer, buscar dar à plateia o que ela quer e o que ela ainda não quer, aquilo que ela vai aprendendo a gostar”, avalia Daniel Dantas.

Para Leticia Sabatella, é importante unir o meio acadêmico com a arte.

“É algo pelo qual a gente tem que lutar. É uma honra participar dessa pesquisa em torno de um estudo tão profundo, tão intenso, de algo que nos forma, que nos alimenta, que explica muito do que nós somos. Como diz o mentor disso tudo, Octavio Camargo, do quanto é importante a educação. Pensar que esse texto da Ilíada era empregado para educar e como a gente precisa valorizar isso na nossa sociedade, no nosso país. É muito lindo a gente estar pesquisando isso dessa forma e ir entrando neste clássico do ocidente que é a Ilíada”, pondera a atriz.

Teatro Amazonas é o templo da arte em Manaus (Foto: Divulgação)

(*) Portal Em Tempo, com informações da assessoria.

