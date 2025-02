Vídeo mostra assaltante esfaqueando passageira na linha 652; polícia procura suspeitos

Polícia Civil divulgou imagens de Ruan Matheus Costa dos Santos e outros três suspeitos ainda não identificados como autores do roubo.

Um vídeo registrou o momento em que quatro homens armados com facas e pistolas assaltam ônibus da linha 652 na noite de quarta-feira (12). Uma passageira, identificada apenas como “Natasha”, reagiu e foi ferida com três golpes de faca.

Passageiros relataram o terror vivido durante os cinco minutos de assalto. Um universitário de 21 anos contou que o crime foi planejado, com dois suspeitos na frente e dois atrás. “Eles anunciaram o assalto bem alto, houve desespero, mas estávamos encurralados”, disse.

Os criminosos agrediram passageiros, principalmente mulheres. “Escondi o celular, mas um deles me bateu, levantou minha camisa e pegou o aparelho”, relatou uma vítima.

Natasha foi esfaqueada após se recusar a entregar o celular. O assaltante mandou apagar as luzes e a atacou, causando pânico no coletivo. Os criminosos fugiram na avenida Efigênio Sales, perto do TCE.

Natasha foi levada ao SPA do Coroado e transferida ao HPS João Lúcio. Não há atualização sobre o estado de saúde dela.

