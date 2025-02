Brasil empata com Argentina e decisão do Sul-Americano Sub-20 fica para domingo

A Seleção Brasileira Sub-20 empatou com a Argentina por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Com o resultado, a decisão do título do Sul-Americano Sub-20 foi adiada para o próximo domingo (16), quando acontece a última rodada do hexagonal final.

O Brasil segue na liderança da competição com 10 pontos, mesma pontuação da Argentina, que ocupa o segundo lugar devido ao saldo de gols. No domingo, a Amarelinha enfrentará o Chile, enquanto os argentinos jogam contra o Paraguai. A Conmebol ainda definirá os horários das partidas.

Iago, do Flamengo, e Etcheverry, do Manchester City, duelam pela bola. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Classificados para o Mundial

O torneio garante quatro vagas para o Mundial Sub-20, que será disputado no Chile, entre setembro e outubro de 2025. As seleções já classificadas são: Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai.

O Uruguai já está eliminado, pois soma apenas um ponto. O Chile, com a mesma pontuação, garantiu vaga por ser o país-sede do torneio mundial.

Rayan marca

A Argentina vencia a partida e estava perto do título, mas o Brasil buscou o empate no segundo tempo. O gol saiu aos 32 minutos, quando Rayan recebeu o passe de Igor Serrote, avançou pela direita e bateu forte para superar o goleiro argentino.

“Foi um jogo complicado. Saímos perdendo, mas voltamos melhores no segundo tempo. Conseguimos o empate e agora, se Deus quiser, vamos sair da Venezuela campeões”, disse Rayan.

“Ainda não tem nada ganho. Vamos enfrentar o Chile com os pés no chão”, completou o atacante.

