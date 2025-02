Adolescente envolvido em latrocínio em Maués é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (14), por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. O crime foi praticado na noite de quinta-feira (13), em um sítio localizado na zona rural do município de Maués, e teve como vítima Marlesson Pureza de Oliveira, de 33 anos.

De acordo com o delegado Roab Rocha, da 48ª DIP, a ação policial foi iniciada após o pai da vítima registrar a ocorrência e apontar os possíveis autores do crime. Com base nas informações, a equipe iniciou diligências e localizou o adolescente em menos de 12 horas após a ação criminosa, além de identificar Rodrigo Tavares Gonzaga e Rogério Tavares Gonzaga como participantes da ação criminosa.

“O idoso relatou que, na noite do crime, ele e seu filho foram surpreendidos por três criminosos encapuzados e armados. O trio os amarrou, mas o idoso conseguiu se soltar e buscar ajuda. Quando chegamos ao sítio, encontramos Marlesson já sem vida, com dois cortes profundos no pescoço, provocados por um terçado”, detalhou o delegado.

Investigação

A investigação teve início no próprio local do crime, com a coleta de vestígios e depoimentos de testemunhas. O corpo da vítima foi removido para o hospital, onde exames necroscópicos auxiliaram na reconstituição dos fatos. Com base nas provas obtidas, os suspeitos foram identificados, e o adolescente foi apreendido.

Durante o interrogatório, o adolescente confessou o crime e revelou onde os objetos roubados estavam escondidos. Entre os itens recuperados estão um motor tipo rabeta, uma roçadeira, um motor bomba e uma canoa de madeira.

A Polícia Civil reforçou que a rápida elucidação do crime demonstra o compromisso da instituição no combate à criminalidade e na resolução de crimes graves. “O êxito da operação se deve à dedicação da equipe de investigação, que atuou com eficiência desde a análise do local até a apreensão do envolvido”, destacou Roab Rocha.

Procedimento

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e ficará à disposição da Justiça.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Rodrigo Tavares Gonzaga e Rogério Tavares Gonzaga seja repassada de forma sigilosa pelo número (92) 98416-5273, disque-denúncia da 48ª DIP de Maués, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Trio envolvido em latrocínio de dona de salão de beleza em Manaus é preso

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱