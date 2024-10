Trio envolvido em latrocínio de dona de salão de beleza em Manaus é preso

Vítima foi atingida com dois disparado de arma de fogo em seu trabalho, no dia 14 de setembro deste ano

Diego de Souza Fonseca, de 29 anos; Italo da Silva Farias, fe 25; e Kenier Alejandro Hidalgo Fuentes, de 22, foram presos nesta quinta-feira (10), pelo latrocínio de Suelen Corrêa de Paula, que tinha 41 anos. O crime ocorreu no dia 14 de setembro deste ano, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da DERFD, na ocasião do crime, os suspeitos chegaram no salão de beleza da vítima com a intenção de roubar, e levaram aparelhos celulares e outros objetos de valores de Suelen e dos que estavam presentes no local.

“Durante a fuga, Kenier Alejandro desferiu dois disparos de arma de fogo contra a proprietária do estabelecimento. Ela chegou a ser encaminhada à uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, falou o delegado.

Segundo o delegado, durante as investigações, foi possível identificar os autores do crime e representar pelos mandados de prisões preventivas deles. Os indivíduos foram presos nos bairros Cidade de Deus e Lago Azul, ambos na zona norte.

Diego de Souza Fonseca, Italo da Silva Farias e Kenier Alejandro Hidalgo Fuentes responderão por latrocínio e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱