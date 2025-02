Detenção foi feita por novos soldados que realizavam policiamento ostensivo a pé no bairro

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante após ter invadido uma residência e tentado furtar pertences do imóvel, na tarde de sexta-feira (14), na rua Estados Unidos, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os policiais militares realizavam policiamento ostensivo a pé, na rua Argentina, quando foram abordados por um popular informando que uma casa havia sido invadida e que estava sendo furtada.

No local, a mulher foi encontrada em posse de quatro relógios, um celular, um jogo de chaves, um par de brincos e o valor de R$ 1.400 em espécie. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

