Trump e Musk são convidados para casamento de cantora brasileira

A cantora Giulia Be, de 25 anos, já tem data marcada para a cerimônia de casamento com Connor Kennedy, de 30 anos. A cerimônia e a festa acontecerão no Brasil, em São Paulo. Dentre os mais de 600 convidados, está o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o empresário Elon Musk.

A dona do hit “Menina Solta” está podendo. Para quem não conhece, Connor é herdeiro da família Kennedy. Ele é filho de Robert Kennedy Jr., Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o patriarca da família já foi candidato à presidência dos Estados Unidos.

Com toda a influência, Robert Kennedy convidou Trump, e Elon Musk, o empresário mais rico do mundo, dono da Tesla e da SpaceX, e comandante do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), para o casamento do filho.

Casamento

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, a união está prevista para o dia 29 de novembro. Um detalhe que chamou bastante a atenção: a data escolhida cairá no feriado de “Thanksgiving” (Dia de Ação de Graças) para facilitar a vinda dos convidados norte-americanos ao país.

Dentre brasileiros e estrangeiros, a festa será comandada ao som do DJ Diplo. Além disso, cerca de 15 padrinhos vão representar a aliança matrimonial entre os noivos. E um deles é o primo de Connor, filho do ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger com Maria Kennedy Schiver.

(*) Com informações do Correio Braziliense

