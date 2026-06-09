Contagem Regressiva

Cunhã-Poranga do Caprichoso retomou acompanhamento médico após deixar o reality e foca na saúde e no condicionamento físico para a maratona do festival.

Com a aproximação do Festival de Parintins 2026, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque, reforçou os cuidados com a saúde e o condicionamento físico para encarar a intensa rotina de ensaios e apresentações na arena.

Após deixar o Big Brother Brasil 26, a dançarina retomou o acompanhamento com a médica Camila Bandeira, profissional que já participou de sua preparação para o festival em anos anteriores. Dessa forma, o objetivo é garantir bem-estar, disposição e desempenho durante a temporada bovina.

Marciele perdeu 7 kg após o reality

Segundo Marciele, a passagem pelo reality impactou diretamente seu peso. Antes de entrar no programa, ela pesava 60 kg. Já ao deixar o confinamento, chegou aos 70 kg. Desde então, retomou a rotina de cuidados e conseguiu reduzir o peso para 63 kg.

A cunhã-poranga destacou que a mudança vai além da balança e reflete também na disposição para cumprir a agenda intensa que antecede o festival.

“Eu tava com 60. Depois do BBB, com 70. E agora eu tô com 63, né. Tô bem, eu tô saudável, eu tô disposta. Eu tô ligada 100% em tudo que eu tô fazendo. E vocês sabem que a minha rotina é bem louca, né, que eu preciso estar bem até energeticamente também”, afirmou.

Foco na saúde e na energia para a arena

Além da perda de peso, o acompanhamento busca manter a imunidade e a disposição da artista durante a reta final de preparação para o Festival de Parintins.

Atualmente, a cunhã-poranga enfrenta uma rotina intensa de compromissos, ensaios e apresentações antes dos três dias de espetáculo no Bumbódromo. Por isso, o protocolo reúne cuidados voltados à saúde, à performance física e à recuperação energética.

Além disso, Marciele tem participado de eventos, ações promocionais e atividades ligadas ao Caprichoso, o que exige ainda mais preparo físico e resistência.

Segundo a equipe responsável pelo acompanhamento, o foco não está apenas na estética. O trabalho também prioriza o equilíbrio do organismo para que a artista mantenha alto rendimento durante toda a temporada bovina.

Por fim, um dos principais itens do Caprichoso deve mais uma vez protagonizar momentos de destaque na arena durante o Festival de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, na Ilha Tupinambarana.

Veja vídeo:

Marciele Albuquerque exibe evolução corporal e revela peso atual para o Festival de Parintins: "Já deu certo" pic.twitter.com/T3yJvE5KiC — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 9, 2026

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