A Prefeitura de Manaus vai promover a 3ª Seletiva de Jiu-Jitsu. Aberta ao público masculino e feminino, as inscrições começam na segunda-feira (17), e seguem até o próximo dia 28, pelo site www.torneiofacil.com.

A seletiva é gratuita e promete reunir talentos da modalidade em combates de alto nível. A competição é uma excelente oportunidade para atletas aprimorarem suas habilidades e buscarem reconhecimento no cenário esportivo.

“Este evento de Jiu-Jitsu é uma grande oportunidade para revelar talentos e fortalecer o esporte em nossa cidade. Sabemos que essa modalidade tem crescido muito e, por isso, queremos dar espaço para os atletas mostrarem o seu potencial e buscarem novas conquistas. Nosso compromisso é incentivar a prática esportiva e oferecer estrutura para que os nossos competidores se desenvolvam”, disse o diretor-presidente da FME, Joel Silva.

O evento será realizado nos dias 8 e 9 de março, a partir das 9h, no Ginásio Ninimberg Guerra, localizado no bairro São Jorge, Zona Oeste da cidade.

No dia 8, a competição será para as categorias Juvenil, Adulto e Master (graduados). Já no dia 9, será a vez da categoria de 10 a 15 anos (graduados). Os destaques selecionados garantem vaga no programa ‘Manaus Olímpica’ e recebem apoio da FME para disputar o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), em Barueri (SP).

Regras da seletiva

A emissão das passagens será conforme a programação do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Os atletas vencedores deverão estar filiados e inscritos na CBJJ para disputar a competição, no prazo estipulado pela FME, para emissão das passagens. Caso não comprovem filiação e inscrição, os atletas perderão as passagens.

Para ser contemplado com a passagem na categoria Faixa Preta – Adulto, o atleta terá que ter sua pontuação, de no mínimo 15 pontos, da CBJJ/IBJJF para participar da seletiva.

Todo atleta menor de idade deverá ter um responsável. O responsável terá que custear sua passagem. A FME não se responsabilizará em levar atletas menores de idade.

Poderá somente participar da seletiva: crianças, adultos e máster graduados e filiados em associações ou academias da cidade de Manaus. O atleta também terá que comprovar sua residência na capital amazonense.

Os atletas só poderão se inscrever em uma categoria. Cada categoria precisa ter, no mínimo, 3 atletas inscritos. E, os mesmos precisam apresentar-se para lutar no dia da seletiva para validar a premiação.

Após o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é obrigatório entregar o relatório sobre a competição, anexando o bilhete de ida e volta. Os atletas que forem contemplados com a passagem aérea do Projeto Manaus Olímpica para o Brasileiro de 2024, que não entregarem o relatório, não poderão inscrever-se na seletiva deste ano.

Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da FME ou diretamente no contato (92) 98842-2563.

(*) Com informações da assessoria

