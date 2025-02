BBB 25: Ex-participantes retornam para júri secreto e decidem punições; entenda

A casa do BBB 25 terá uma reviravolta nesta segunda-feira (17) com uma visita especial que promete movimentar o jogo. Durante o Sincerão, três ex-participantes do reality terão um papel crucial na dinâmica, influenciando diretamente as consequências que os confinados irão enfrentar.

Os escolhidos para essa missão são Babu Santana (BBB 20), Fernanda Bande (BBB 24) e Arthur Aguiar (BBB 22). Eles formarão um júri secreto e terão a responsabilidade de definir quais punições serão aplicadas durante a atividade.

Como vai funcionar?

Cada brother e sister deverá escolher um adversário para um duelo de argumentos. Ambos se posicionarão em bases diferentes e precisarão defender seu ponto de vista. Caso o jogador não consiga sustentar bem seus argumentos, será rotulado como “pipoqueiro” e receberá uma penalidade.

Por outro lado, se ele convencer o júri, seu rival será o punido. O trio de ex-BBBs acompanhará tudo diretamente da sala, sem ser visto pelos participantes, e decidirá quem se saiu melhor em cada confronto.

A dinâmica promete expor estratégias, rivalidades e novas alianças dentro do jogo, tornando a noite ainda mais intensa para os confinados.

