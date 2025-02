Amazonense conquista vaga para o Campeonato Pan-americano de Wrestling 2025

Murilo será um dos representantes do Brasil na categoria U15 do Pan-americano.

O jovem atleta amazonense Murilo Diamante, de apenas 13 anos, garantiu sua vaga para o Campeonato Pan-americano de Wrestling 2025, que será realizado na Cidade da Guatemala. A classificação veio após sua impressionante vitória no Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling 2025, realizado no último sábado, 15 de fevereiro, no Ginásio Caio Martins, em Niterói, Rio de Janeiro. Murilo será um dos representantes do Brasil na categoria U15 do Pan-americano, que contará apenas com os pesos apoiados pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).

Murilo Diamante mostrou domínio absoluto durante a competição, vencendo três lutas consecutivas. Duas delas foram por superioridade técnica, e na última, ele utilizou a técnica “touch” para garantir a vitória e carimbar seu passaporte para a competição internacional. O desempenho do jovem atleta chamou a atenção de todos presentes, consolidando-o como uma das grandes promessas do wrestling brasileiro.

Emocionado com a conquista, Murilo compartilhou sua felicidade e gratidão. “Estou muito feliz de ter sido campeão brasileiro de wrestling. Confesso que fiquei um pouco nervoso antes da luta, mas fui superior aos meus adversários. Com o apoio do meu professor Anderson Alves e meus amigos de treino, consegui chegar até aqui. Sou imensamente grato à minha família, que é meu combustível. Essa foi minha estreia na modalidade, e estou muito feliz com meu resultado.”

O jovem atleta também revelou que foi desafiado por um atleta do universo da luta mundialmente conhecido, que duvidou de sua capacidade de se tornar campeão. Murilo usou essas palavras como motivação e provou que, com dedicação e esforço, é possível superar qualquer obstáculo.

De acordo com seu professor, Anderson Alves, Murilo começou a treinar wrestling há pouco mais de seis meses e rapidamente se destacou pela dedicação e interesse pela modalidade. “O Diamante se mostrou interessado desde o início, fez muitos treinos extras e foi o destaque da competição. Agora, vamos nos preparar para o Pan-americano”, destacou Alves.

A mãe de Murilo, Michele Vidal, não escondeu a emoção ao falar sobre a conquista do filho. “O resultado foi surpreendente. O Murilo é muito dedicado. Desde o primeiro momento em que foi convidado para participar do wrestling, ele não mediu esforços e treinou pesado. A vitória dele é fruto de sua determinação e dedicação. Estamos muito orgulhosos”, comemorou.

Próximos passos

Com a vaga garantida para o Campeonato Pan-americano de Wrestling 2025, Murilo Diamante agora se prepara para representar o Brasil em uma competição internacional. O evento, que acontecerá na Cidade da Guatemala, promete reunir os melhores atletas da categoria sub-15 das Américas, e Murilo já demonstrou que tem potencial para brilhar no cenário internacional.

O wrestling brasileiro ganha mais um nome para acompanhar de perto, e Murilo Diamante, com apenas 13 anos, já escreve sua história como um dos grandes talentos do esporte no país.

(*) Com informações da assessoria

