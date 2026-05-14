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CBF confirma permanência de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira por mais quatro anos

Rio de Janeiro (RJ) – A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti. Com o novo acordo, o treinador italiano permanecerá no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

Ancelotti havia sido anunciado pela CBF em maio de 2025 e tinha vínculo até o fim do Mundial deste ano. No entanto, desde o fim da última temporada, o técnico demonstrava interesse em seguir no projeto da Seleção por mais um ciclo.

CBF e Ancelotti negociavam renovação desde janeiro

A renovação já era tratada entre as partes há alguns meses. Satisfeita com o trabalho desenvolvido pelo treinador, a CBF também defendia a continuidade do italiano no comando da equipe nacional.

Desde janeiro, as negociações avançavam para definição dos detalhes contratuais. O acordo foi oficializado nesta quinta-feira.

Em comunicado divulgado pela entidade, Ancelotti destacou a relação construída com o futebol brasileiro desde sua chegada.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo”, afirmou.

O treinador também celebrou a renovação do vínculo até 2030.

“Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030”, declarou.

Ancelotti soma dez jogos no comando da Seleção

Até o momento, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez partidas. O retrospecto inclui cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação oficial do Brasil para a Copa do Mundo.

Preparação para a Copa começa na Granja Comary

A partir do dia 27, Ancelotti reunirá os jogadores convocados na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira localizado em Teresópolis (RJ).

O período servirá para iniciar a preparação da equipe para o Mundial, que agora será o primeiro de dois ciclos consecutivos sob o comando do técnico italiano.

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