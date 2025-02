Dupla presa com meia tonelada de maconha avaliada em R$ 10 milhões no AM

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta segunda-feira (17) em Barcelos, após serem flagrados com meia tonelada de maconha do tipo Skunk, avaliada em R$ 10 milhões. A droga tinha como destino a capital do estado.

A apreensão foi realizada pela 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos. O entorpecente vinha de São Gabriel da Cachoeira e estava sendo transportado em uma voadeira, que escondia a carga dentro da embarcação.

Após interceptarem a embarcação, os dois suspeitos, ambos brasileiros, indicaram o local da droga, que estava em uma área de mata.

“Nessa ação, conseguimos interceptá-los, localizamos a droga em uma zona de mata com apoio da Guarda Civil Municipal, acessamos o local, fizemos a incursão e encontramos os entorpecentes. A droga tinha como destino Manaus, a serviço de uma organização criminosa atuante no estado”, explicou o delegado John Castilho, titular da 75ª DIP.

A PC-AM investigava a dupla há alguns dias através do Serviço de Inteligência. Os suspeitos não eram apenas transportadores da droga, mas também faziam parte da organização criminosa em outras funções.

A investigação continua para identificar outros envolvidos no tráfico, e a polícia acredita que este grupo esteja relacionado a uma guerra entre facções em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos.

Na quarta-feira (12), a polícia de São Gabriel da Cachoeira prendeu Risomar Reinaldo Nogueira da Silva, de 61 anos, e apreendeu 800 munições de calibre .38, além de R$ 23 mil em espécie.

No dia 4 de fevereiro, em Barcelos, a PC-AM prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, confiscando mil munições e armas de fogo, que seriam usadas por um grupo criminoso em um ataque contra uma facção rival em São Gabriel da Cachoeira.

“Um dos donos desse entorpecente está envolvido naquele caso das munições que estavam a caminho de São Gabriel para a guerra entre facções na cidade”, afirmou Castilho.

