Coletivo de produtoras rurais do Pará impulsiona produção de frutas da Amazônia 

Desde 2012, na Zona Rural de São Félix do Xingu, no Pará, a Associação de Mulheres Produtoras de Polpa de Fruta (AMPPF) vem promovendo o empoderamento feminino ao unir o saber tradicional com uma gestão moderna e eficiente. Formada por um coletivo de pequenas produtoras, a Associação proporciona às agricultoras locais mais autonomia financeira e uma contribuição significativa para a economia da região amazônica. Essa transformação foi possível graças à parceria com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), que ofereceu capacitação e apoio técnico às associadas.

Maria Josefa, atual presidente da AMPPF e uma das fundadoras, destaca o papel fundamental do Imaflora no crescimento da Associação. “No início, não sabíamos como administrar uma associação. Foi com o suporte do Instituto que aprendemos sobre a gestão da produção e a organização da documentação. Esse apoio foi essencial para o nosso desenvolvimento”, afirma Maria Josefa.

A produção da AMPPF é voltada para as frutas tropicais da Amazônia, como acerola, maracujá e cajá, que são as mais procuradas no mercado local. Em 2023, a produção chegou a 23 toneladas de polpa, superando as 18 toneladas do ano anterior, e há expectativas de crescimento ainda maior para 2024.

O crescimento da AMPPF é resultado do esforço coletivo de 63 membros, dos quais 43 são mulheres que lideram as atividades da Associação. A produção atual, embora expressiva, é comercializada exclusivamente dentro do estado do Pará, pois o selo artesanal concedido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) é válido apenas para o mercado estadual.

Para continuar expandindo, a Associação planeja a construção de um galpão de armazenamento e, com isso, está arrecadando fundos para a aquisição de um terreno. “Precisamos de um galpão para armazenar nosso cacau e outras produções, e queremos começar a produção de chocolate. Isso vai gerar empregos para a comunidade e trazer novas oportunidades para nossas associadas”, diz Maria Josefa. O projeto de construção do galpão não apenas permitirá a expansão das atividades, mas também criará empregos, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local.

Com o sonho de gerar ainda mais impacto, a AMPPF lançou uma campanha de arrecadação e convida todos que acreditam na força do trabalho coletivo e no poder transformador das iniciativas comunitárias a apoiarem esse projeto. Para contribuir, acesse o link da vaquinha online (vakinha.com.br/5052573).

Nova Era investe no bem-estar dos colaboradores com ações para seus filhos e futuras mães

No Brasil, milhões de crianças de até três anos não frequentam creches devido à falta de vagas e dificuldades de acesso, o que impacta diretamente a rotina e a produtividade de pais e mães que trabalham sem uma rede de apoio adequada. A preocupação com o cuidado dos filhos pode gerar estresse, aumentar o absenteísmo e afetar o desempenho profissional, criando desafios tanto para os colaboradores quanto para as empresas.

Atenta a essa realidade, a rede atacadista Nova Era iniciou uma parceria com a creche Yupi, por meio da ‘Escolinha Nova Era’, um projeto pioneiro que atende mais de 1.200 crianças, filhos de seus funcionários, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças de 1 a 5 anos. Recentemente, a empresa inaugurou a unidade na Avenida Governador José Lindoso, Novo Aleixo, em Manaus, sem qualquer custo para as famílias. Esse investimento proporciona mais tranquilidade para os colaboradores, permitindo que desempenhem suas funções com mais foco e eficiência, além de promover o desenvolvimento infantil por meio de uma educação de qualidade.

Além desse projeto, a empresa mantém o programa ‘Vivenciando a Maternidade’, que oferece suporte e orientação às futuras mães da equipe, auxiliando-as durante a gravidez e no retorno ao trabalho. Essa iniciativa reforça o compromisso do Nova Era com o bem-estar de suas colaboradoras, garantindo um ambiente corporativo mais acolhedor e humanizado.

Ao investir na educação infantil e no suporte à maternidade, o Nova Era fortalece o vínculo com seus funcionários, melhora a qualidade de vida no ambiente de trabalho e reduz o turnover, criando um ciclo positivo de valorização e produtividade. Quando a empresa cuida de quem faz parte do seu time, todos ganham!

EQI Investimentos expande atuação e inaugura unidade em Manaus

A EQI Investimentos, uma das principais assessorias de investimentos do Brasil, segue expandindo sua presença no mercado financeiro e aposta no crescimento da região Norte. Com mais de 70 mil clientes e R$ 30 bilhões sob custódia, a empresa inaugurou na semana passada uma nova unidade em Manaus, fortalecendo sua atuação e aproximando-se dos investidores locais.

Com um histórico de crescimento acelerado, a EQI evoluiu de um escritório de agentes autônomos para uma das maiores operações independentes do país. A nova unidade visa atender investidores experientes e iniciantes, oferecendo suporte especializado e educação financeira para impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

A expansão para Manaus reflete a descentralização dos serviços financeiros e o aumento do interesse por planejamento patrimonial no Brasil. Com essa nova etapa, a EQI reafirma seu compromisso de democratizar o acesso a investimentos e consolidar sua presença além dos grandes centros financeiros.

Sem burocracia nem licitação: humanos planejam por sete anos, castores tchecos constroem barragem em 48 horas

Enquanto a humanidade se orgulha de seus avanços tecnológicos, planos estratégicos e burocracias sofisticadas, a natureza segue provando, com sua eficiência silenciosa, que nem sempre somos tão espertos quanto pensamos. O caso dos castores na República Tcheca é um lembrete quase cômico disso.

Durante sete anos, engenheiros e autoridades planejaram uma barragem, debateram custos, avaliaram impactos ambientais e, claro, enfrentaram o bom e velho labirinto da burocracia. No fim das contas, quem resolveu o problema? Um grupo de castores que, em apenas dois dias, construiu a estrutura sem precisar de reuniões intermináveis, estudos de viabilidade ou verbas milionárias.

Depois de sete anos atolados em burocracia, reuniões e estudos intermináveis, os humanos ainda não tinham uma barragem. Já os castores tchecos, sem orçamento milionário ou licitação pública, resolveram o problema em 48 horas – sem precisar de um único carimbo. Quando o objetivo é claro e o método é eficiente, a natureza prova, mais uma vez, que não precisa de projetos mirabolantes para dar conta do recado. Talvez esteja na hora de aprendermos uma ou duas lições com esses engenheiros de cauda chata – começando por simplificar o que insistimos em complicar. Os cofres públicos e a natureza, sem dúvida, agradeceriam!

RÁPIDAS & BOAS

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), está com inscrições abertas para os editais de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) até quarta-feira (19/2) pelo e-mail ([email protected]).

*****************************************************

Na quinta-feira (20/2), às 10h, acontecerá a 312ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). O encontro será no auditório Arivaldo Silveira Fontes, localizado na Avenida Rodrigo Otávio, nº 2.394 – Senai – Distrito Industrial.

*****************************************************

Na quinta-feira (20/2), às 10h, o auditório Auton Furtado, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no Centro, será palco do lançamento do ‘Prêmio Qualidade Amazonas 2025 (PQA)’. O evento reconhece a excelência em Qualidade, Produtividade e Competitividade na região Norte e, nesta edição, trará novidades sobre redução de emissões de carbono, além da apresentação das regras do edital para participação no prêmio. Para acompanhar a solenidade é necessário fazer a inscrição pelo link (https://tinyurl.com/yjjm8577).

