Foragido por furto qualificado e associação criminosa é preso em Fonte Boa

Toni Silva da Arão, de 21 anos, conhecido como “Lobato”, foi preso na segunda-feira (17), em Fonte Boa, interior do Amazonas. Ele estava foragido da Justiça pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cometidos em 2022. A prisão foi realizada no bairro Belarmino Lins, no município.

O delegado Elton Vieira, da 55ª DIP, informou que Toni chegou a ser preso em 2022 por furtar objetos de residências e integrar uma organização criminosa. No entanto, ele estava foragido desde outubro de 2024. Diante disso, a equipe policial vinha monitorando seus passos.

“Após a expedição do mandado de recaptura, realizamos um trabalho minucioso para localizá-lo. Com informações sobre seu paradeiro, saímos em diligências e efetuamos a prisão em uma operação conjunta com a Polícia Militar”, relatou o delegado.

Procedimentos

Toni Silva da Arão responderá por furto qualificado e associação criminosa. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

