João Fonseca estreia no Rio Open nesta terça-feira contra francês

O brasileiro João Fonseca estreia, nesta terça-feira (18), no Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul. O carioca de 18 anos enfrenta o francês Alexandre Muller na quadra central, por volta de 19h30 (horário de Manaus). O duelo será transmitido pelo Sportv 3.

Momento positivo e recordes alcançados

Fonseca chega embalado pelo título no ATP de Buenos Aires, conquistado no último domingo (16). Com a vitória na Argentina, ele entrou para a lista dos quatro mais jovens do século a vencer um título de ATP, além de ser um dos dez tenistas mais jovens a ganhar um troféu desde 1990.

O brasileiro ocupa atualmente a 68ª posição no ranking da ATP e faz um confronto inédito contra Muller, que está na 60ª colocação. Já o francês também vive um bom momento, após conquistar, no início deste ano, seu primeiro título ATP no piso duro de Hong Kong.

Primeiro treino no Rio Open

Fonseca realizou seu primeiro treino no Rio de Janeiro na segunda-feira (17), com grande público acompanhando. Ele bateu bola com Pedro Sakamoto na quadra 7 do Jockey Club Brasileiro. O torneio segue movimentando o circuito sul-americano e será mais um teste importante para o jovem tenista brasileiro, que busca consolidar seu nome entre os principais jogadores do cenário mundial.

