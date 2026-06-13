A provável escalação do Brasil para a estreia contra o Marrocos tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.
Além disso, a Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para iniciar a busca pelo hexacampeonato da Copa do Mundo de 2026.
Sem Neymar, que segue em recuperação de lesão, Vini Jr. assume o protagonismo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
A Seleção Brasileira inicia uma nova caminhada em Mundiais após uma campanha irregular nas Eliminatórias. Ainda assim, a chegada de Carlo Ancelotti trouxe expectativa para os torcedores, que sonham com o primeiro título da equipe desde 2002.
Embora o Brasil seja o maior campeão da história das Copas, a equipe não aparece entre as principais favoritas ao título. No entanto, a estreia diante do Marrocos representa uma oportunidade para mostrar força logo na primeira rodada.
Provável escalação do Brasil contra o Marrocos
A tendência é que Ancelotti mande a campo:
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Alex Sandro
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Vinicius Júnior
- Matheus Cunha
Brasil estreia sem Neymar
Desta vez, Neymar não estará em campo. O camisa 10 ainda se recupera de lesão e ficou fora da lista para a estreia.
Por isso, Vinicius Júnior assume a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro. Além dele, Raphinha, Bruno Guimarães e Matheus Cunha chegam como algumas das principais apostas da Seleção para o torneio.
Marrocos chega embalado
Por outro lado, o Marrocos entra em campo com moral após a histórica campanha na Copa de 2022. Na ocasião, a seleção africana se tornou a primeira do continente a alcançar uma semifinal de Mundial.
Além disso, os marroquinos só deixaram a competição após a derrota para a França, que acabou ficando com o vice-campeonato.
Grupo C da Copa do Mundo
Brasil e Marrocos abrem a disputa do Grupo C. Além das duas seleções, a chave conta com:
- Haiti
- Escócia
Enquanto brasileiros e marroquinos se enfrentam às 19h, haitianos e escoceses entram em campo às 22h para completar a primeira rodada do grupo.
Dessa forma, a Seleção Brasileira tenta largar na frente e dar o primeiro passo rumo ao sonho do hexacampeonato.
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