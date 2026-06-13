Que horas é jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo 2026? A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13) e enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C. Além disso, a partida marca o início da caminhada da equipe comandada por Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato mundial.

Desta vez, o Brasil entra em campo sem Neymar, que segue em recuperação de lesão. Por isso, Vinicius Júnior assume o papel de principal referência ofensiva da Seleção.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti prepara a equipe para o primeiro desafio no torneio. Por outro lado, o Marrocos chega embalado pela histórica campanha na Copa de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial.

Que horas é o jogo do Brasil hoje?

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Dessa forma, a Seleção inicia oficialmente sua trajetória no Mundial.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a estreia da Seleção Brasileira por diferentes plataformas. Entre elas estão:

  • TV Globo
  • SBT
  • SporTV
  • N Sports
  • GeTV (Globoplay)
  • CazéTV (YouTube)

Além disso, a partida terá ampla cobertura em tempo real nos principais portais esportivos do país.

Provável escalação do Brasil

Até o momento, Carlo Ancelotti deve mandar a campo:

  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Alex Sandro
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Lucas Paquetá
  • Raphinha
  • Vinicius Júnior
  • Matheus Cunha

Enquanto isso, Neymar segue fora da equipe por causa de lesão. Ainda assim, o treinador confia na força do elenco para começar a competição com vitória.

Provável escalação do Marrocos

Já o Marrocos deve iniciar a partida com:

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Chadi Riad
  • Marwane Saadane
  • Noussair Mazraoui
  • Neil El Aynaoui
  • Ounahi
  • El Khannouss
  • Brahim Díaz
  • Saibari
  • Amine Sbai

Por sua vez, os marroquinos tentam repetir o bom desempenho apresentado na última Copa do Mundo.

Arbitragem

A partida terá arbitragem europeia. Dessa maneira, o comando do jogo ficará com:

  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
  • Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
  • Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

Grupo C da Copa

Além de Brasil e Marrocos, o Grupo C conta com Haiti e Escócia. Ainda neste sábado, as duas seleções entram em campo às 22h para completar a primeira rodada da chave.

Assim, a Seleção Brasileira tenta começar o Mundial com vitória. Ao mesmo tempo, busca dar o primeiro passo rumo ao sonho do hexacampeonato. Por fim, um resultado positivo pode dar mais tranquilidade à equipe para a sequência da fase de grupos. Além disso, o triunfo pode colocar o Brasil na liderança da chave logo na rodada de abertura.

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