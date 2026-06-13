Que horas é jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo 2026? A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13) e enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C. Além disso, a partida marca o início da caminhada da equipe comandada por Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato mundial.
Desta vez, o Brasil entra em campo sem Neymar, que segue em recuperação de lesão. Por isso, Vinicius Júnior assume o papel de principal referência ofensiva da Seleção.
Enquanto isso, Carlo Ancelotti prepara a equipe para o primeiro desafio no torneio. Por outro lado, o Marrocos chega embalado pela histórica campanha na Copa de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial.
Que horas é o jogo do Brasil hoje?
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Dessa forma, a Seleção inicia oficialmente sua trajetória no Mundial.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar a estreia da Seleção Brasileira por diferentes plataformas. Entre elas estão:
- TV Globo
- SBT
- SporTV
- N Sports
- GeTV (Globoplay)
- CazéTV (YouTube)
Além disso, a partida terá ampla cobertura em tempo real nos principais portais esportivos do país.
Provável escalação do Brasil
Até o momento, Carlo Ancelotti deve mandar a campo:
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Alex Sandro
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Vinicius Júnior
- Matheus Cunha
Enquanto isso, Neymar segue fora da equipe por causa de lesão. Ainda assim, o treinador confia na força do elenco para começar a competição com vitória.
Provável escalação do Marrocos
Já o Marrocos deve iniciar a partida com:
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Chadi Riad
- Marwane Saadane
- Noussair Mazraoui
- Neil El Aynaoui
- Ounahi
- El Khannouss
- Brahim Díaz
- Saibari
- Amine Sbai
Por sua vez, os marroquinos tentam repetir o bom desempenho apresentado na última Copa do Mundo.
Arbitragem
A partida terá arbitragem europeia. Dessa maneira, o comando do jogo ficará com:
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
- Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
- Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
Grupo C da Copa
Além de Brasil e Marrocos, o Grupo C conta com Haiti e Escócia. Ainda neste sábado, as duas seleções entram em campo às 22h para completar a primeira rodada da chave.
Assim, a Seleção Brasileira tenta começar o Mundial com vitória. Ao mesmo tempo, busca dar o primeiro passo rumo ao sonho do hexacampeonato. Por fim, um resultado positivo pode dar mais tranquilidade à equipe para a sequência da fase de grupos. Além disso, o triunfo pode colocar o Brasil na liderança da chave logo na rodada de abertura.
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