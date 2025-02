Frentes de trabalho para limpeza de igarapés são ampliadas em Manaus

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) ampliou as frentes de trabalho para a limpeza e desobstrução de igarapés na capital. Após a conclusão dos serviços no Igarapé do Alvorada, as equipes da secretaria estão atuando em quatro novos cursos d’água: o Igarapé do Mindu, no trecho do Parque Gigantes da Floresta, entre os bairros Tancredo Neves e Novo Aleixo (zona Leste); a Lagoa do Bombeamento, no bairro Compensa (zona Oeste); o Igarapé do Passarinho, que corta os bairros Monte das Oliveiras e Colônia Terra Nova (zona Norte); e o Igarapé do 40, no trecho entre os bairros Japiim e Crespo, onde os trabalhos estão em fase de conclusão.

Os serviços incluem desobstrução do leito dos igarapés, capinação, poda e coleta de lixo, ações essenciais para prevenir alagamentos e minimizar os impactos das chuvas na cidade. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou a importância do trabalho contínuo e a necessidade de conscientização da população.

“Estamos atuando em várias frentes para evitar que o lixo acumulado cause transbordamentos e prejudique as famílias que vivem nas proximidades desses igarapés. Esse é um trabalho contínuo, que precisa contar também com a consciência da população para evitar o descarte irregular de lixo”, afirmou Sabá Reis.

Moradores das áreas beneficiadas comemoram a iniciativa. Joana Nascimento, moradora do bairro Monte das Oliveiras, ressaltou a importância da limpeza do Igarapé do Passarinho. “Todo inverno é aquele medo de ver a água subir e invadir as casas. Com essa limpeza, a gente fica mais tranquilo”, disse.

O secretário reforçou o compromisso da gestão do prefeito David Almeida com a qualidade de vida da população. “Nosso objetivo é garantir uma cidade mais limpa e segura para todos. Essas ações fazem parte de um amplo programa de melhorias que a gestão está implementando para o bem-estar dos manauaras”, afirmou.

A prefeitura também pede o apoio da população na conservação dos igarapés, evitando o descarte irregular de lixo, um dos principais causadores de entupimentos e transbordamentos na cidade.

(*) Com informações da assessoria

