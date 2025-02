Vídeo: ‘Piloto Alucinado’ morre ao trocar de tiros com policiais em Manaus

O suspeito morreu ao trocar tiros policiais do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem identificado como José Ronald Menezes dos Santos, conhecido como “Piloto Alucinado”, morreu ao trocar tiros policiais do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) na tarde desta terça-feira (18), na rua Careiro, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, no fim da tarde desta terça-feira (18). Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.

Na mesma operação, um suspeito de integrar a quadrilha, que estava com José, foi preso em cumprimento a um Mandado de Prisão Preventiva. O corpo de José Ronald foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), que foi acionado para os procedimentos cabíveis.

