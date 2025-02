Carnaval na Floresta 2025: veja a programação e as ações de segurança

O Governo do Amazonas anunciou a programação oficial e as ações integradas para o Carnaval na Floresta 2025, organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento contará com desfiles de escolas de samba, blocos de rua, Carnaboi e reforço na segurança, saúde e proteção social.

O desfile das escolas de samba ocorrerá no Sambódromo nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, com espaços instagramáveis e uma exposição em homenagem a Ednelza Sahdo. No Studio 5, o Carnaboi será nos dias 7 e 8 de março, com shows transmitidos pela Rede Amazônica.

O Carnaval do Povão acontecerá de 7 a 9 de março, na Alameda Alphaville, com blocos de rua e desfiles do grupo experimental.

A segurança será reforçada com 4.600 agentes da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado em 27 de fevereiro, e o Detran-AM intensificará a fiscalização com a Operação Lei Seca.

A Sejusc e a Seas promoverão ações de conscientização e combate à violação de direitos humanos, com um ponto de acolhimento no Sambódromo para vítimas de assédio. Crianças menores de 12 anos não poderão participar dos eventos.

A Secretaria de Saúde (SES-AM) montará um posto de atendimento no Sambódromo e reforçará a prevenção de doenças, incluindo HIV e outras ISTs. O Hemoam realizará campanhas para doação de sangue, com destaque para o Bloco do Vampirão.

Confira a programação dos desfiles das escolas de samba de Manaus:

27 de fevereiro – Grupo de Acesso B

– 21h00 às 21h40: Unidos do Coophasa

– 21h40 às 22h20: Mocidade Independente da Raiz

– 22h20 às 23h00: Legião de Bambas

– 23h00 às 23h40: Gaviões do Parque

– 23h40 às 00h20: Ipixuna

– 00h20 às 01h00: Império do Mauá

– 01h00 às 01h40: Leão do Barão Açú

– 01h40 às 02h20: Primos da Ilha

– 02h20 às 03h00: Balaku Blaku

28 de fevereiro – Grupo de Acesso A

– 21h00 às 21h50: Meninos Levados

– 21h50 às 22h40: Beija Flor do Norte

– 22h40 às 23h30: Império do Havaí

– 23h30 às 00h20: Acadêmicos da Cidade Alta

– 00h20 às 01h10: Presidente Vargas

– 01h10 às 02h00: Mocidade Independente do Coroado

– 02h00 às 02h50: Unidos da Cidade Nova

– 02h50 às 03h40: Tradição Leste

– 03h40 às 04h30: Dragões do Império

1º de março – Grupo Especial

– 20h00 às 21h10: Sem Compromisso

– 21h20 às 22h30: Vitória Régia

– 22h40 às 23h50: Unidos do Alvorada

– 00h00 às 01h10: Vila da Barra

– 01h20 às 02h30: Mocidade Independente de Aparecida

– 04h00 às 05h10: Andanças de Ciganos

– 04h00 às 05h10: Reino Unido da Liberdade

– 05h20 às 06h30: A Grande Família

