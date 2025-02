Integrante de organização criminosa envolvido em roubos a casas de Manaus é preso

Matheus da Silva e Silva, de 30 anos, investigado por integrar uma organização criminosa especializada em roubos a residências em Manaus, foi preso na terça-feira (18), no bairro São José Operário, Zona Leste.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão contra José Ronald Menezes dos Santos, de 24 anos, conhecido como “Piloto Alucinado”, os policiais civis foram recebidos a tiros e revidaram a agressão. O suspeito foi alvejado e morreu no local. A arma de fogo utilizada por ele foi apreendida.

Investigação

O delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, informou que a investigação durou cerca de dois meses. A equipe policial foi acionada após um roubo a residência ocorrido no bairro Petrópolis, zona sul, no dia 23 de janeiro deste ano.

“Na ocasião, três integrantes do grupo criminoso invadiram a casa e fizeram duas pessoas reféns, entre elas uma pastora. Mediante tortura e grave ameaça com arma de fogo, os suspeitos subtraíram cerca de R$ 10 mil, além de diversos itens eletrônicos e celulares, fugindo do local em um veículo”, explicou o delegado.

Com o auxílio do cerco inteligente, a equipe de investigação identificou o veículo utilizado no crime, analisando seu itinerário e a rotina dos ocupantes. Assim, foi possível confirmar que se tratava de um grupo criminoso já conhecido pelas Forças de Segurança. Os integrantes, inclusive, haviam participado do assalto à residência de um promotor de Justiça no ano anterior.

O mesmo grupo também foi responsável pelo roubo à residência de um atirador desportivo (CAC), ocorrido em 4 de fevereiro, na rua Carlos Lecor, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul. Na ocasião, um dos criminosos, identificado como Matheus Silva de Souza, conhecido como “Mateuzinho”, morreu após trocar tiros com a vítima, que reagiu ao assalto.

“Diante das provas colhidas durante a investigação, solicitamos à Justiça a prisão preventiva de todos os envolvidos, e as ordens judiciais foram decretadas. Na tarde de terça-feira, os policiais foram ao bairro São José Operário e conseguiram prender Matheus da Silva e Silva”, detalhou Cícero Túlio.

Ao se deslocarem para a residência de José Ronald, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram para conter a agressão. O suspeito foi baleado e morreu enquanto era socorrido a uma unidade hospitalar. Ele possuía diversas passagens por roubo na capital amazonense.

Procedimentos

Matheus da Silva e Silva será indiciado por associação criminosa armada e roubo majorado. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

