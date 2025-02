Oito prefeituras do Amazonas não prestaram contas de dinheiro da educação

Conforme dados divulgados pelo Tesouro Nacional, em 2024, as prefeituras do Amazonas receberam mais de R$ 2,8 bilhões.

Dos 62 municípios do Amazonas, oito não prestaram contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) de 2024.

Os relatórios de situação de entrega dos municípios podem ser consultados no Sistema de Informações sobre o Orçamento Público em Educação (Siope).

Conforme dados do Siope, as prefeituras que não prestaram contas são: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Envira, Itapiranga, Jutaí, Lábrea e São Sebastião do Uatumã.

As transmissões são feitas de forma bimestral. Nos meses de janeiro e fevereiro, apenas 48 (77,41%) declararam as transmissões. No segundo bimestre (março e abril), 47 (75,8%) prefeituras informaram as prestações de contas. Em maio e junho, 42 (67,74%) declararam informações. Em julho e agosto, 36 (58,06%) prefeituras informaram os gastos com Educação. Em setembro e outubro, 23 (37,09%) municípios declararam os custos com recursos federais. Em novembro e dezembro, apenas 2 (3,22%) informaram os gastos com recursos do Fundeb.

Repasses

Conforme dados do Tesouro Nacional, em 2024, as prefeituras do Amazonas receberam mais de R$ 2,8 bilhões.

