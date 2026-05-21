A deputada estadual Alessandra Campelo aprovou, durante a sessão plenária desta quarta-feira (20/05), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), três Projetos de Lei voltados à saúde pública, proteção social e valorização da cultura amazonense.
Entre as propostas aprovadas está o projeto que estabelece medidas de prevenção e enfrentamento à ludopatia, transtorno relacionado ao vício em apostas on-line nas plataformas digitais que atuam no Amazonas.
Projeto prevê medidas contra vício em apostas
A parlamentar demonstrou preocupação com o crescimento das apostas virtuais, principalmente entre jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Segundo Alessandra Campelo, o avanço do vício em apostas tem provocado impactos na saúde mental, endividamento e problemas familiares.
“O vício em apostas está destruindo famílias, causando adoecimento mental, endividamento e desespero. O poder público não pode fechar os olhos para isso”, afirmou a deputada.
O projeto aprovado prevê medidas como alertas sobre tempo excessivo de uso e valores apostados, possibilidade de bloqueio voluntário das contas, campanhas educativas e canais de orientação psicológica.
A deputada destacou que a proposta não busca proibir as apostas legalizadas, mas criar mecanismos de proteção aos usuários.
“Hoje muitas pessoas estão perdendo salários, patrimônio e até relações familiares por causa desse vício. O Estado precisa agir”, acrescentou.
Aleam aprova homenagens para Ronaldo Barbosa e Ivo Meirelles
Além da pauta relacionada à saúde mental, Alessandra Campelo também aprovou dois Projetos de Lei que concedem o título de Cidadão do Amazonas a personalidades ligadas à cultura popular e ao Festival Folclórico de Parintins.
Um dos homenageados é Ronaldo Barbosa, reconhecido pela contribuição artística ao espetáculo dos bois-bumbás e pela valorização da cultura amazônica.
O outro título aprovado foi destinado ao cantor e sambista Ivo Meirelles, que mantém forte ligação com o Festival de Parintins e participa de projetos culturais ligados à manifestação folclórica amazonense.
Cultura popular e economia criativa
Segundo Alessandra Campelo, reconhecer nomes que fortalecem a cultura popular também ajuda a impulsionar a economia criativa e o turismo no Amazonas.
“Parintins é patrimônio cultural do Brasil e movimenta turismo, renda, emprego e autoestima do nosso povo”, destacou a parlamentar.
De acordo com a deputada, os projetos aprovados refletem a atuação do mandato em pautas relacionadas à saúde mental, direitos humanos, proteção social e fortalecimento da cultura popular amazonense.
(*) Com informações da Aleam
Leia mais: